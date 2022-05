Minimumuurloon FAI-werknemers wordt opgetrokken naar SRD 20

Het minimumuurloon van de werknemers van het bacovenbedrijf FAI, is volgens de bondsvoorzitter van de FAI-arbeiders in Nickerie, Dayanand Dwarka, opgetrokken naar een bedrag dat ligt tussen SRD20 – SRD 25. Vicepresident Ronnie Brunswijk had eerder deze week, een bezoek gebracht aan het bedrijf. Toen hij hoorde hoe laag de lonen lagen, beloofde hij zich sterk te maken voor een salarisverhoging voor de werknemers. Brunswijk zei dat het niet menswaardig is dat mensen zo weinig verdienen. Dwarka zegt tegenover een lokaal medium, dat als het minimumloon daadwerkelijk van SRD 8,40 naar SRD 20 wordt opgetrokken, de loonproblemen van de werknemers tot het verleden zullen behoren, Volgens Dwarka, heeft de vakbeweging zich flink ingezet om het nieuwe minimumuurloon te krijgen tussen de SRD 20 en SRD 25. ‘’Ik vind het zeer lofwaardig, dat een beleidsmaker aangegeven heeft, dat het niet menswaardig is dat deze werknemers zo weinig verdienen. En als de 100 procent loonsverhoging in één keer kan komen, dan willen we die hebben.‘’ Dwarka zegt, dat de loonsverhoging alsnog besproken zal worden in de Raad van Ministers en regeringsraad. ‘’Wij hebben wel vertrouwen in de regering en hopen daarom dat de verbetering komt.‘’ In afwachting van de toezegging van de regering, zijn volgens Dwarka, de acties binnen het bedrijf opgeschort.