Jaguarschilderij bezegelt samenwerking WWF-Guianas en kunstenaars

Plan voor project met muurschilderingen van jaguars op scholen

Met de overhandiging van een jaguarschilderij van kunstenaar Anand Binda, is WWF-Guianas een samenwerking aangegaan met de Federatie van Visuele Artiesten in Suriname (FVAS). De twee organisaties zijn voornemens om op tien scholen in Suriname, kinderen grote muurschilderingen te laten maken, waarmee aandacht wordt gevraagd voor een betere bescherming van de bedreigde jaguar. De jaguar – ook wel koning van de jungle genoemd – is beschermd, maar staat steeds meer onder druk door stroperij en verlies van leefgebied door onder meer goudmijnbouw en houtkap. Suriname heeft met de ondertekening van de Jaguar Roadmap 2030, toegezegd de jaguar beter te beschermen, maar de voorgestelde maatregelen, zoals meer beschermde gebieden, moeten nog worden uitgevoerd.

Bescherming

‘’Om mensen bewust te maken van het belang van de jaguar, moeten we ze in het hart raken”, vertelt Binda, initiatiefnemer van het kunstproject. “Kunst doet dat. Ik geloof dat de muurschilderingen van kinderen op hun scholen en hun boodschap over de noodzaak van de bescherming van de jaguar, mensen ook in het hart zal raken.”

Het voorgenomen kunstproject: ‘Jaguar a konu fu a busi’, maakt deel uit van breder jaguarprogramma dat WWF-Guianas momenteel uitvoert samen met partners in de nieuwe Nationale Jaguar Werkgroep Suirname (NJWS). Daarin werkt WWF-Guianas samen met het Amazon Conservation Team (ACT) Suriname, CI-Suriname en het Herbarium en de National Zoological Collection of Suriname (NZCS) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Onderzoek

Gezamenlijk doen zij op zes locaties in Suriname onderzoek naar de jaguarpopulatie: Curuni, Sipa, Bigi Poika, Natuurpark Peperpot, Brownsberg en Galibi.

Dit gebeurt onder meer met cameravallen. Die maken een foto als een jaguar passeert of een dier waar jaguars op jagen.

Daarnaast wordt de vegetatie in de leefgebieden in kaart gebracht en wordt aan bewoners van inheemse gemeenschapen gevraagd hoe zij samenleven met jaguars in hun omgeving. Binnen het project wordt nauw samengewerkt met inheemse gemeenschappen. Met uitkomsten van het onderzoek willen de organisaties pleiten voor betere beschermingsmaatregelen. Het kunstinitiatief ‘Jaguar a konu fu a busi’, moet daarbij helpen door het bewustzijn over jaguarbescherming te vergroten.

De grote muurschilderingen die mogelijk binnenkort al op diverse scholen verschijnen, hebben daarom een aansprekende boodschap over het belang van jaguarbescherming.

Bewustwording

“Kunst is de ziel van de samenleving”, aldus George Struikelblok, voorzitter van de FVAS, over de samenwerking met WWF-Guianas. “Het verbindt ook met mensen met de natuur. En kinderen zijn het beste vertrekpunt, wil je bewustwording op gang brengen.”

David Singh, directeur van WWF-Guianas, zegt geïnspireerd te zijn door de samenwerking met de kunstenaars. “Het geeft ons jaguarprogramma een boost om mensen en regeringsleiders te bereiken en uiteindelijk het commitment te krijgen voor de uitvoering van de Jaguar Roadmap 2030.” Anna Mohase, projectleider bij WWF-Guianas van het jaguarprogramma: “Deze bijzondere samenwerking brengt niet alleen wetenschappers en ngo’s samen, maar ook organisaties zoals de FVAS en hopelijk het ministerie van Onderwijs. Daarmee komt het project om de jaguar beter te beschermen, daadwerkelijk tot leven in Suriname.”