“Bursalen in Cuba en Servië zitten zonder geld in een vreemd land. Ze zijn naar de minister van Financiën geweest en hij zegt dat er geen geld is. In diezelfde periode is minister Walden met USD 88.000 naar Dubai vertrokken, terwijl jonge Surinamers nul komma nul hebben gehad van de regering”, zei Abop-parlementariër Edward Belfort gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. Volgens hem gaat het niet alleen om de bursalen in Cuba. Ongeveer een maand geleden een is andere groep naar Servië vertrokken. Belfort benadrukte dat het geen probleem is van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Over de groep die onlangs naar Servië is vertrokken, zei hij dat de medische studenten door toedoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Betrekkingen (BIBIS), een jaar achter zijn.

De groep die nu in Servië verblijft, kreeg volgens Belfort, van het ene op het andere moment te horen dat ze zich klaar moesten maken voor vertrek. “Alles is in een lade gestopt. Dit jaar krijgen ze plotseling op een blauwe donderdag, een telefoontje dat ze binnen vijf dagen in Servië moeten zijn. Zonder geld, zonder ticket. Niets. In totaal moesten de ouders voor één kind ongeveer USD 5000 ophoesten. Ze komen aan in Nederland en er is niemand van de ambassade om ze te ontvangen. Niemand was daar om de jonge Surinamers die voor het eerst op een internationale airport zijn aangekomen, op te vangen. Ze hebben daar uren vertoefd. Ze moesten doorreizen. Wat bleek, er is ook niet gecommuniceerd met Servië. Men wist niet dat ze aankwamen. Niemand van Servië wist dat ze onderweg waren. Zo erg is het gesteld”, sprak Belfort. Hij wilde weten wanneer de regering de ouders tegemoet zal komen en de studenten maandelijks zal ondersteunen. ‘’Het gaat om studenten die in Cuba, Servië en in deel dat in Rusland is, studeren’’, zei Belfort.

Het is volgens hem geen goed beleid, omdat het gaat om jonge mensen die zich zijn gaan specialiseren om Suriname te dienen. Belfort deelde mee dat de minister van Volksgezondheid een brief heeft geschreven naar het bureau dat gaat over studiebeurzen, het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten (BOS), met de mededeling dat er genoeg artsen zijn. ‘’Dit is een misleiding. Gaat u nu kijken naar het achterland, er is daar een tekort aan artsen. De Cubaanse artsen zijn ondanks de lopende afspraken met de minister van Volksgezondheid, bewust weggestuurd met allerlei loze beloftes. Er is een ziekenhuis compleet gebouwd te Atjoni. Men heeft alles eraan gedaan om het ziekenhuis aan de natuur over te laten. De Cubaanse artsen zijn weg en de mensen zijn aan hun lot overgelaten in het achterland. De Medische Zending kampt met gebrekkige middelen”, haalde Belfort aan. Hij vroeg zich af wat er met onze volksgezondheid gebeurt. Hij gaf aan dat zijn hart bloedt als hij ziet dat er zoveel uitgaven zijn, maar jonge Surinamers niets kunnen krijgen.

