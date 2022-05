Malaria-eliminatie: Medische Zending levert 8 microscopisten af

De Medische Zending (MZ) heeft op maandag 9 mei, acht microscopisten gecertificeerd na een succesvolle theoretische en praktische training van zeven maanden. Naast toespraken van de trainers die het belang van het testen van personen benadrukten, kwam ook de coördinator van het malaria-programma, Helene Hiwat aan het woord, die zei dat Suriname in de komende jaren gaat voor eliminatie van malaria.

Vanaf vorig jaar heeft Suriname geen nationale cases meer gekend. De personen die positief zijn getest, komen allemaal vanuit de buurlanden waar malaria nog een grote uitdaging is. De directeur van de MZ, Herman Jintie, spoorde de pas opgeleiden aan om zich nationaal op te stellen en beschikbaar te zijn zodra er een beroep op ze gedaan wordt. ‘’De grote uitdaging waarmee MZ geconfronteerd wordt, is het feit dat ondanks dat er weinig gevallen zijn, de gemeenschappen blijvend moeten worden geïnformeerd over deze actuele dreiging’’, zei Jintie.

Centhia Rozenblad, voorzitter van het stichtingsbestuur, riep de geslaagden op om samen met de andere gezondheidswerkers te werken aan de doelen van MZ en het malaria-programma. Rakesh Gajadar Sukul, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, die ook voor MZ in het binnenland heeft gewerkt, benadrukte het belang van werken voor en met gemeenschappen. Hij riep de cursisten daarom op om te gaan voor eliminatie van malaria en gemeenschappen te blijven informeren. De opleiding is mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid met ondersteuning van fondsen van de Inter-American Development Bank (IDB) en het Malaria Programma Suriname. De cursisten zullen ingezet worden in diverse stabiele en mobiele gemeenschappen in het binnenland om ervoor te zorgen dat personen die mogelijk malaria hebben, heel snel worden gediagnostiseerd en behandeld.