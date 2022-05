Werknemers moeten voor hun bescherming kunnen rekenen op Arbeidsinspectie

Het vertrouwen dat werknemers stellen in de Arbeidsinspectie mag in de komende periode niet beschaamd worden, zo spoorde de nieuwe minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Steven Mac Andrew, de arbeidsinspecteurs aan om zich meer dan ooit in te spannen voor de bescherming van alle werkenden in ons land. De minister tracht inzicht te verkrijgen in de werkomstandigheden van de verschillende diensten op het ministerie. In dit kader bracht hij op woensdag 4 mei 2022 een werkbezoek aan de Arbeidsinspectie.

Bij de rondleiding die de minister kreeg, heeft hij bij het personeel laten blijken dat arbeidsbescherming een van de speerpunten is van zijn beleid. Hiertoe is er een bijzondere rol weggelegd voor de Arbeidsinspectie. Hij vindt dat werknemers op ieder moment voor hun bescherming moeten kunnen rekenen op de Arbeidsinspectie.

Ook is hij van mening dat werkgevers voor informatie en begeleiding eveneens bij de Arbeidsinspectie langs moeten kunnen lopen. Mac Andrew heeft daarom de arbeidsinspecteurs bij deze gelegenheid op het hart gedrukt om ondanks de uitdagingen in het werk, na te streven dat onder alle omstandigheden de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers altijd gegarandeerd blijft. De bewindsman werd geconfronteerd met logistieke en organisatorische problemen die een negatieve invloed hebben op de uitvoering van het inspectiewerk. Ook het huisvestingsprobleem en het tekort aan menskracht en werkmateriaal werden onder zijn aandacht gebracht.

Mac Andrew zal samen met de leiding van de Arbeidsinspectie nagaan hoe zo spoedig mogelijk de moeilijkheden het hoofd kunnen worden geboden. In het kader van het Decent Work Country Programme zal hij zich inzetten voor de verdere modernisering van de Arbeidsinspectie, met name de versterking van de handhavingsfunctie.

De Arbeidsinspectie heeft tot taak, toezien op de naleving van de arbeidswetgeving, alsook op de veiligheid en gezondheid van werknemers tijdens het verrichten van werk.