VES: ‘Val op ranglijst persvrijheid is geen verrassing’

Als land slagen wij er maar niet in om ons imago dat door een scala van dubieuze beleidskeuzen in de afgelopen jaren haast aan diggelen werd geslagen te verbeteren. In enkele opzichten lijkt het er nu nog slechter aan toe te gaan dan voor 2020. Op de World Press Freedom Index 2022 van Reporters Without Borders daalt ons land met 33 plaatsen naar de 52ste plaats van de 180 beoordeelde landen. Van de CARICOM landen neemt Jamaica dit jaar de beste positie in met de 12de plaats, terwijl Trinidad en Tobago en Guyana respectievelijk op plaats 25 en 34 staan.

Ook op de Corruption Perception Index die begin van dit jaar verscheen, neemt ons land een discutabele 87ste plaats van de 180 beoordeelde landen in. Een iets minder bekende index is die welke jaarlijks wordt bijgehouden door het Legatum Institute uit Engeland. Dit instituut beoordeeld de prestaties van landen op een breed scala van indicatoren, variërend van sociaaleconomisch tot openbaar bestuur, van armoede tot veiligheid en van milieu tot ondernemerschap. In 2021 nam Suriname de 87ste plaats in van de 167 beoordeelde landen op de Legatum Prosperity Index. Als meer problematisch en stremmend voor de ontwikkeling worden door het Legatum Institute geïdentificeerd het openbaar bestuur (governance), onderwijs en het investeringsklimaat. De Vereniging van Economisten in Suriname wijst al jaren op het ongunstig investeringsklimaat van ons land en de grote belemmeringen op productie, werkgelegenheid en ontwikkeling. Bij de laatste rangschikking door de Wereld Bank komt ons land op een bijzonder slechte 162ste plaats op de Ease of Doing Business Index.

De regeringstop lijkt een inhaalslag te maken als het gaat om buitenlandse bezoeken. Met het wegvallen van de COVID-19 beperkingen lijkt geen enkele wereldbestemming te ver of on-relevant voor degenen aan de top. Terdege verantwoording van de pas verworven reiscultuur in DNA zou blijk geven van goed bestuur en transparantie. Nog beter voor ons land zou zijn als de buitenlandse bezoeken nu al zicht zouden bieden op exportverhoging en banencreatie. Echter, is de Regering nog steeds naarstig op zoek naar deskundigen voor het maken van nog meer plannen.

Suriname zal per 1 juli het voorzitterschap van de CARICOM bekleden. Hoe relevant het CARICOM voorzitterschap ook wordt gebracht door de regeringstop, zeker is dat wij als land hard zullen moeten werken om op elke index vooruit te komen. Alleen met goed voorbereide maatregelen per ministerie en stringente uitvoering hiervan is dit realiseerbaar.

Voor wat de persvrijheid en corruptieperceptie betreft, zal het blijven gaan om beleidskeuzen van de regering. De vraag die elke gezagsdrager moet beantwoorden is, welke waarde wordt gegeven aan democratische principes. Is de democratische beleving van onze samenleving wel relevant voor de partij politiek? Een goed geordende democratische samenleving met rechtszekerheden is echter wel een van de basis ingrediënten voor duurzame ontwikkeling.