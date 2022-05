Geen toegang tot casino bij strafrechtelijk onderzoek economisch delict

Volgens de Wet Casinowezen, kan de toegang tot een casino ontzegd worden aan burgers die door de procureur-generaal een verbod is opgelegd tot casinobezoek, omdat tegen de betrokkene door het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld met betrekking tot economische delicten, money laundering of deelneming aan een criminele organisatie. NDP-parlementariër Ebu Jones zei afgelopen vrijdag bij de behandeling van de Wet Casinowezen, de Wet Toezicht en Controle Kansspelen en de Loterijwet, dat dit wetsartikel geherformuleerd moet worden.

Volgens hem is de term economisch delict zo ruim, dat die onmogelijk gekoppeld kan worden aan het wel of niet kunnen bezoeken van een casino.

“Het is te ruim. Dat betekent dat als je naar Bigi Pan gaat en je een rode ibis beschiet, je je schuldig hebt gemaakt aan een economisch delict. De vraag is of je illegaal een rode ibis hebt beschoten of vijf emmers tilapia illegaal hebt gevangen, je niet meer naar casino mag gaan”, aldus Jones.

Hetzelfde geldt volgens hem ook voor money laundering. ‘’Alle vermogensdelicten zijn per definitie witwasdelicten’’, stelde Jones. Hij vroeg of iemand die een fiets heeft gestolen, niet meer naar een casino mag en als het verbod zo ruim gedefinieerd en beschreven moet worden, in de wet. “Het gaat niet eens om veroordeling, maar een onderzoek dat gaande is.

Dat betekent dat je niet eens veroordeeld bent, maar je wordt als burger van het land beperkt om je vrijelijk te bewegen en te kunnen doen wat je wilt met jouw geld”, stelde Jones. Het kan volgens hem niet zo zijn dat zo een ruime bevoegdheid wordt gegeven aan de procureur-generaal om iemand te verbieden om naar een casino te gaan, omdat er een strafrechtelijk onderzoek gaande is.

Jones zei dat hij het zou begrijpen als het gaat om iemand die na enkele waarschuwingen van de politie, toch de openbare orde in casino’s verstoort of iemand tegen wie een onderzoek gaande is, omdat die binnen het casino is betrapt met valse munten of die die betrokken was bij een vechtpartij binnen het casino. “Dan zou ik het verbod voor een bepaalde periode begrijpen.

Maar met de wijze waarop het hier is geformuleerd, kan ik niet meegaan. Ik stel voor dat we kijken hoe dit te herformuleren”, aldus Jones.

door Priscilla Kia