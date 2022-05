‘Guyana wacht optimistisch op oplossing voor Surinaamse visvergunning’

De Guyanese minister van Landbouw, Zulfikar Mustapha, zegt tegenover NewsroomGY., dat Guyana optimistisch blijft over een oplossing voor de huidige situatie over de afgifte van visvergunningen door Suriname aan Guyanese vissers. Volgens Mustapha, kan de Guynese regering totdat die resolutie komt, niets anders doen dan ‘’in optimisme af te wachten’’.

Mustapha legde uit, dat de Guyanese regering de Surinaamse autoriteiten, zoals gevraagd, alle informatie heeft verstrekt die nodig is om een ​​definitieve beslissing over de zaak te nemen. ‘’Dus we wachten, we hebben alle details ingediend waar ze om vroegen en we wachten nu op hen. De bal ligt nu in hun kamp om ons te geven”, aldus Mustapha. President Irfaan Ali kijkt zelf ook optimistisch naar de situatie. Net als Mustapha, denkt ook hij dat de zaak snel zal worden opgelost. Hoewel de vergunningen zo’n vier maanden geleden hadden moeten worden afgegeven, is nu niet te zeggen wanneer dat zal gebeuren. Surina-me was overeengekomen om tegen januari 2022, 150 Surinaamse Kust (SK) visvergunningen af ​​te geven aan Guyanese vissers.

Deze SK-vergunningen worden verleend aan schepen om te vissen in de offshore zone langs de breedte van de kust van Suriname.

De Guyanese regering verklaart, dat er veel tegenwerking is van spelers uit de particuliere sector. Ook vanuit het Surinaamse parlement c.q. de oppositie, is er volgens hen veel tegenwerking. Kwesties die consequent door Guyanese vissers aan de orde worden gesteld, zijn onder meer de hoge kosten van vergunningen door een illegale regeling en het niet afgeven van vergunningen. Een ontwikkeling hierbij is echter dat de Surinaamse autoriteiten beweren dat er meerdere vergunningen zijn verleend aan Guyanese vissers. Dit is een bewering die de twee regeringen nu proberen te verifiëren.

(Bron: Newsroom.gy)