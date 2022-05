‘BA.4 en BA.5 stammen Omicron-variant veroorzakers nieuwe Covid-golf?

Gezondheidsautoriteiten hebben gemeld dat er twee nieuwe stammen van Covid-19 zijn geconstateerd, die overdraagbaarder lijken te zijn, dan zelfs de ‘stealth Omicron’. Volgens de gezondheidsautoriteiten hebben de nieuwe stammen het vermogen, antilichamen verwezenlijkt door vaccinatie en eerdere infecties, te ontwijken. “Dit kan betekenen, dat we een nieuwe golf kunnen verwachten.” Alleen al op zondag meldde het Nationale Instituut voor Overdraagbare Ziekten in de Verenigde Staten (VS) dat er ruim 4.000 nieuwe Covid besmettingen zijn geregistreerd. Van degenen die werden getest op Covid, kreeg volgens het Nationaal Instituut 22% positieve resultaten. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) adviseerde aanvankelijk niveaus van minder dan 5%, voor gemeenschappen die willen versoepelen na de eerste golf van Covid-19. “Mensen die zowel gevaccineerd zijn tegen Covid, als besmet zijn geraakt met de Omicron-variant, kunnen goed ziek worden als ze de subvarianten oplopen. Maar ze zullen waarschijnlijk geen ziekenhuisopname nodig hebben of eraan sterven.” Alex Sigal, een professor aan het Africa Health Research Institute in Zuid-Afrika verklaarde dat als je gevaccineerd bent en besmet geraakt met de Omicron-variant, je dan behoorlijk beschermd bent tegen ernstige ziekten. “Een nieuwe studie heeft aangetoond, dat de BA.4 en BA.5 varianten zouden kunnen leiden tot een nieuwe infectiegolf, door hun vermogen om antilichamen te ontwijken, zowel na vaccinatie of door eerdere infectie”, aldus Sigal. Hij haalde daarbij aan dat degenen die vóór de Omicron-variant besmet zijn geraakt door Covid-19, waarschijnlijk niet veel immuniteit bezitten tegen BA.4 en BA.5. variant. Degenen die besmet geraakten met de Omicron-variant, maar niet gevaccineerd zijn, zullen evenmin veel immuniteit hebben. “Het kan beide kanten opgaan” voor hen, zei hij. Volgens Sigal kan de nieuwe BA.4 of BA.5-golf een sterke mogelijkheid hebben, gezien de verhoogde overdraagbaarheid van de subvarianten en hun vermogen om immuniteit, te omzeilen. “Echter verwachten we geen enorme golf, aangezien de Omicron-variant wereldwijd reeds zoveel mensen heeft besmet.” Tot nu toe lijken de symptomen van de nieuwe varianten redelijk op de typische symptomen van Omicron, waaronder koorts en reukverlies. “Ik heb geen vroege symptomen van ademnood gezien. Er is ‘goed bewijs’ dat Covid met de tijd milder wordt, vanwege het feit dat het de onderste luchtwegen niet infecteert, waar permanente schade kan optreden en gevaarlijke lage zuurstofverzadigingen in het bloed kan veroorzaken. ”Tot nu toe bevinden de nieuwere Covid-varianten zich in de bovenste luchtwegen, waar het onwaarschijnlijk is dat ze een ernstige ziekte veroorzaken”, aldus Sigal.