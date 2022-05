Prijzen voor groenten wederom gestegen

De prijzen van groenten zijn in de afgelopen twee weken wederom gestegen. Voor een hoopje antroewa moet al gauw SRD 35 worden neergeteld, terwijl een bosje kouseband SRD 25 kost. Volgens wederverkopers zou dit te maken hebben met de aanhoudende regens van de afgelopen dagen. Naar verwachting zullen de prijzen de komende dagen verder stijgen, gezien er momenteel sprake is van een schaarste aan bepaalde groenten. “De persoon bij wie ik vast afneem, heeft door de regen van de afgelopen periode niet zijn normale hoeveelheid kunnen oogsten. Ik ben dus genoodzaakt bij iemand anders in te kopen en die verkoopt de groenten duurder”, zegt een verkoper in gesprek met de krant.

Een groenteboer uit het district Wanica bevestigt het feit dat door de regens van de afgelopen periode, er een tekort is ontstaan aan bepaalde groentesoorten en dat daardoor de prijzen zijn gestegen. “Het gewas stond onder water, waardoor de meeste groenten niet meer geschikt waren. Maar de kosten moeten gedekt worden”, zegt de groenteboer. Hij beweerde het tegendeel van de voormelde verkoper die stelde dat er binnenkort weer sprake zal zijn van een daling. Volgens hem heeft het de afgelopen dagen niet hard geregend en hadden we nog zon. “Indien het zo blijft, heb je snel weer goedkopere groenten op de markt. Maar ook zaken als kunstmest zijn verschrikkelijk duur geworden en beïnvloeden de prijs”, aldus de groenteboer.

Volgens hem wordt er al enige tijd gekeken naar de mogelijkheid om te planten in kassen. Echter is dat een kostbare zaak.