IMF niet de baas over National Oil Company Guyana

Hoewel het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft geadviseerd dat er geen businesscase bestaat voor een National Oil Company (NOC) in Guyana, beweert vicepresident dr. Bharrat Jagdeo stellig, dat het financiële orgaan niet beslist of bepaalt, wat in het belang van de Guyanezen is. Tijdens een persconferentie op vrijdag, zei dr. Jagdeo dat hij heel lang met het IMF heeft samengewerkt en terwijl de regering luistert naar advies van verschillende kanten, is het de regering die een beslissing zal nemen over wat goed is voor haar mensen. “Vaak zorgt het IMF niet voor onze mensen en ik zal dit duidelijk maken: het IMF heeft een ander mandaat; het is opgericht en ontworpen als een instelling om betalingsbalansproblemen over de hele wereld aan te pakken. Het is geen ontwikkelingsinstelling; het heeft niet eens expertise in olie en gas. Het is een macro-economische organisatie’’, zei de vicepresident.

Hiermee rekening houdend, zei Jagdeo dat de regering zal beslissen welke route zij zal nemen voor de toewijzing en voor staatsdeelname in de resterende olieblokken. De Guyanese vicepresident zei dat de regering al vroeg duidelijk maakte, dat geen enkel buitenlands bedrijf toegang zou krijgen tot concessies, zowel on-shore als offshore, op de manier die bestond vóór de ontdekking van olie en gas. Hij zei dat een veiling zou worden nagestreefd.

Sinds het bekendmaken van dit standpunt zei Jagdeo, dat de regering de opties overwoog die gebruikt konden worden voor de veiling. Een van de opties is volgens hem om de blokken te veilen na seismisch onderzoek. “Dus dat betekent, dat we geld zouden moeten investeren in de seismische studies en de schepen hierheen moeten halen en de informatie moeten krijgen. Dan pas kunnen we veilen; dat zou meer tijd kunnen kosten en zou leiden tot uitgaven vooraf door de overheid”, legde hij uit. Als alternatief zei hij, dat de regering de blokken zou kunnen veilen zoals ze zijn. ‘’De aanbiedingen zijn dan wat minder lucratief, maar het zou de regering de hoofdpijn besparen van het doen van de seismische studies.’’

Jagdeo zei ook dat overwogen wordt om elk stukje van het resterende land, on en offshore te nemen en het onder een NOC-paraplu te plaatsen met een strategische operator die de teugels in handen heeft. “De stemming is nu dat NOC’s moeite hebben om fondsen te werven. Ik was in Ghana en ze vertelden mij over de moeilijke tijd die ze hadden met hun NOC, naar de markt gaan om fondsen te werven, vanwege de positie van de ontwikkelde wereld. Dus we erkennen dat dit een probleem is en we moeten nu een balans vinden.”

Jagdeo zei dat de voorgaande variabelen worden overwogen en dat er in september een beslissing zal worden genomen. Hij benadrukte echter dat de genoemde beslissing die van de regering zal zijn, niet van het IMF. “We kunnen naar advies luisteren, maar mensen die niet op ons letten, kunnen zo een uitspraak doen (d.w.z. er is geen business-case voor een NOC in Guyana), dus ik hecht niet te veel belang aan wat het IMF heeft gezegd. ”

