Braziliaanse regering past vierde boosterdosis toe voor seniorenburgers

‘Sinds eind januari, een daling van 84 procent in ziekenhuisopnames’

De regering van het Federaal District (GDF) heeft recentelijk 47.970 Pfizer-vaccins ontvangen om zijn populatie te immuniseren. De GFD is zeer recentelijk begonnen met het toedienen van de vierde dosis van Pfizer-vaccins Covid-19 bij ouderen ouder dan 80 jaar.

Volgens een schatting wonen in het GDF, ongeveer 40.000 ouderen boven de 80 jaar. Volgens een onderzoek, kan de afname van Covid-19 de werkzaamheid van vaccins bij ouderen, van 3 tot 4 maanden na toediening, ook worden verklaard door de natuurlijke veroudering van het immuunsysteem, dat een andere strategie vereist om deze groep te beschermen. De Braziliaanse minister van Volksgezondheid heeft inmiddels gemeld, dat er al 6 miljoen doses vaccin tegen Covid-19 zijn toegediend. Dit komt overeen met 89,73 procent van de bevolking dat zich met de eerste dosis heeft laten inenten.

Daarenboven is 82,23 procent met de tweede dosis ingeënt en 38,70 procent met de boosterdosis. Brazilië registreerde in de afgelopen 24 uur 290 sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Sinds het begin van de pandemie zijn 659.860 mensen in dat land overleden aan het coronavirus. Hiermee is het voortschrijdend gemiddelde van sterfgevallen in de afgelopen zeven dagen 213. Brazilië ondergaat sinds eind januari een daling van 84 procent in ziekenhuisopnames.