MinOWC betreurt actie SGT en IMEAO-2

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) betreurt de actie van de leerkrachten van Scholengemeenschap Tamanredjo (SGT) en IMEAO-2. Voornoemde scholen hebben de afgelopen dagen het werk neergelegd. Leerkrachten van IMEAO-2 waren eerder al in een sitdownactie gegaan, omdat zij nog niet uitbetaald waren voor extra uren. Er is toen gecommuniceerd tussen de directeur Beroepsonderwijs en de directeur van het IMEAO-2.

Tijdens de gesprekken was aangegeven, dat ernaar wordt gestreefd om zoveel mogelijk de extra uren uit te betalen. Een van de redenen die aan de directie van IMEAO-2 is voorgehouden, is dat er een achterstand was vanwege een groot aantal covid-besmettingen op het ministerie in januari 2022. Inmiddels zijn de extra uren van het IMEAO-2 en de SGT in de maand maart 2022 uitbetaald. Voor het MinOWC is het daarom onduidelijk wat de reden voor deze actie is. Formeel is de departementsleiding hierover niet in kennis gesteld. In gesprek met BvL/ALS-voorzitter Reshma Mangre is aangegeven, dat de bond ook niet in kennis is gesteld van deze acties. Het MinOWC constateert dat de acties ongegrond zijn, omdat er ook geen arbeidsconflict is tussen het betreffende ministerie en de leerkrachten. Derhalve zal het MinOWC conform de Personeelswet, overgaan tot het treffen van disciplinaire maatregelen tegen leerkrachten en directeuren die zich hieraan schuldig maken.

Het gevolg van de acties is dat scholieren na Covid-19 nu weer de dupe worden van wilde acties van leerkrachten. Het onderwijsproces moet normaal voortgang vinden, aangezien het MinOWC de scholen niet gesloten heeft. De departementsleiding betreurt het dat de leerlingen door deze werkneerlegging wederom verstoken zijn van onderwijs, waardoor de leerstofachterstand die als gevolg van covid-pandemie was ontstaan, alleen maar groter wordt. De departementsleiding staat niet toe dat de scholieren het recht op onderwijs is ontnomen. Het MinOWC roept alle betrokken leerkrachten en directeuren op om het werk onmiddellijk te hervatten en de juiste wegen te bewandelen om hun misnoegen kenbaar te maken.