52 Douaniers bevorderd tijdens plechtigheid

Op maandag 7 maart zijn er 52 douaneambtenaren bevorderd van commies derde klasse naar commies tweede klasse. Tijdens een plechtigheid in het Lalla Rookh gebouw, kregen de ambtenaren hun distinctieven opgespeld.

Tijdens de activiteit werden de bevorderden toegesproken door de voorzitter van de douanebond, de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen en de directeur van de Belastingdienst. Joël Pinas sprak namens de groep commiezen een dankwoord uit. Pinas gaf aan dat er een goede balans moet zijn tussen plichten en rechten. Ismaël Kalaykhan, directeur van de Belastingdienst: “Waardering is ontzettend belangrijk en de beste manier om waardering te krijgen is door de klant de best mogelijke service te geven. Een tevreden klant betekent een gewaardeerde medewerker. Dat is waar we samen naartoe moeten werken en dat elke dag.”

De douane valt onder de Inspectie der Invoering & Accijnzen en is een onderdeel van de Belastingdienst Suriname. Enige tijd geleden heeft de installatie plaatsgevonden van een werkgroep die verantwoordelijk zal zijn voor het ontwikkelen van een praktisch plan voor de reorganisatie van de inspectie.

Het versterken van het douanekorps is een van de belangrijke onderdelen van de voorgenomen reorganisatie. Deze reorganisatie valt onder een uitgebreid traject van hervorming binnen de gehele Belastingdienst.