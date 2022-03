Automobilisten zijn kraters Van ‘t Hogerhuysstraat beu

“Alsof wij niet genoeg te verduren hebben met de torenhoge prijzen voor banden en onderdelen, word je onnodig op kosten gejaagd door iets waar de overheid verantwoordelijk voor is. Ik vraag mezelf of het de president die dagelijks over deze weg rijdt, niet opvalt dat deze weg zwaar achteruit gaat en straks helemaal onbegaanbaar wordt” , meldde een automobilist gisteren op sociale media. Dit naar aanleiding van het slechte wegdek aan de Van ‘t Hogerhuysstraat. Volgens de automobilst bevinden zich grote kraters in de weg die behoorlijke schade toebrengen aan het voertuig. Eerder zouden door het ministerie van Openbare Werken (OW) herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd aan de bovengenoemde weg. Echter verkeert de weg door de hevige regenval van de afgelopen tijd wederom in een ergere staat dan voorheen. Ook de bedrijven in de directe omgeving uitten eerder hun misnoegen tegenover de krant. Volgens deze klagers dit ervoor, dat klanten wegblijven, gezien niemand hun voertuig schade wenst toe te brengen. “Deze weg is een belangrijke verbindingsweg en zou er helemaal niet zo uit mogen zien. Vroeger parkeerden mensen aan de overkant en staken de weg over om bij ons hun inkopen te doen. Tegenwoordig zijn beide kanten van de weg even slecht”, aldus een aldaar gevestigde ondernemer.