Poli’s Wayambo en Apoera voorzien van medicamenten

Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), mag binnenkort een bedrag van ruim SRD 114.000 tegemoet zien. In de Raad van Ministers, onder leiding van vicepresident Ronnie Brunswijk, is op 17 februari goedgekeurd dat dit bedrag aan het BGVS moet worden betaald. Het BGVS heeft deze maand medicamenten/-verbruiksartikelen geleverd aan de poli’s van Wayambo en Apoera in het district Nickerie. De vicepresident heeft onlangs tijdens een bezoek aan dit gebied, geconstateerd dat er onder andere onvoldoende medicamenten waren. Van overheidswege is besloten om direct actie te ondernemen. Geneesmiddelenvoorziening is staatszorg. Deze zorg is toevertrouwd aan het BGVS. De leidraad om over te gaan tot goedkeuring van het voorstel van het ministerie van Volksgezondheid, vond zijn basis in de kernwaarde dat de geneesmiddelenvoorziening gegarandeerd blijft. ‘’Het is van belang dat de facturen van BGVS tijdig betaald worden, zodat de geneesmiddelenvoorziening gegarandeerd blijft’’, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.