Vanavond is de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van De Surinaamsche Bank (DSB), bij het Assuria High Rise complex georganiseerd. Zojuist is A. Molenkamp BSc MBA officieel gekozen tot de nieuwe CEO van DSB. Volgens deskundigen is Molenkamp de juiste kandidaat voor de functie en heeft een indrukwekkende CV.