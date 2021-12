Transporteurs zwaar materieel over Wijdenboschbrug hebben meldingsplicht

De politie heeft gisteren in een bekendmaking laten weten dat de Wijdenboschbrug in het weekend dicht zal gaan voor zwaar materieel. De redactie van De West kreeg vandaag foto’s toegezonden, waar er duidelijk te zien is dat grote trucks de Wijdenboschbrug zonder politie begeleiding de brug op reden samen met personenauto’s.

In de bekendmaking van de politie werd aangegeven, dat vanaf zaterdagmiddernacht mag er alleen tussen 23.00 uur en 05.00 uur zwaar transport over de Wijdenboschbrug. Gedurende die tijdsperiode geldt ook de avondklok in verband met Covid-19.

Bekendmaking

Volgens de eerdere bekendmaking van de politie wordt de geldende wetgeving over de meldingsplicht voor transporteurs van zwaar materieel over de brug strikt toegepast. Verder laat de politie weten, dat om gebruik te maken van de burg zal zwaar materieel dat eerst moeten melden bij de Motor Surveillance Dienst en de politie van Commewijne. Hierna zullen de technische randvoorwaarden over deze maatregelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering in orde worden gemaakt.