De hele wereld zit nog steeds met een Covid-19-pandemie, die is ontaard in zeer besmettelijke vertakkingen van het oorspronkelijke virus, momenteel aangeduid als de Delta- en Omicron-variant. In Suriname zitten we nog steeds in een vierde golf, waarin de besmettingen van de Delta-variant een overheersende rol spelen. Drs. Javier Asin van de Covid Stuurgroep, heeft bij herhaling gewaarschuwd, dat we er geen moment vanuit moeten gaan, dat na de vierde golf die dit land in code zwart en paars heeft gebracht, een vijfde golf ons bespaard zal blijven. Voor Asin is het niet of, maar slechts wanneer, de eerste besmettingen van met name de Omicron-variant, hier gedetecteerd zullen worden. De Omicron-variant die vele malen besmettelijker is dan de Delta-variant, neemt momenteel heel West-Europa over en heeft tot gevolg, dat Nederland weer in lockdown is gebracht. België staat op het punt ook de zaak weer op slot te gooien. Omicron is reeds in Brazilië vastgesteld en het is dus zeker een kwestie van tijd, dat we ook hier met Omicron te maken zullen krijgen. Het toedienen van boostervaccins schijnt tot nog toe de enige methode te zijn, om je als mens te beschermen tegen Omicron, ofschoon men nog te weinig weet over hoe ziek een mens wel kan worden na een Omicron-besmetting te hebben opgelopen. Maar Omicron is ook in Nederland geconstateerd en woedt al enkele weken in met name Amsterdam. Maar Suriname heeft tot nog toe geen beperkende maatregelen genomen met betrekking tot het vliegverkeer op de Mid-Atlantische route. Het is dan ook zeker verwachtbaar, dat de besmettingen vanuit Nederland hierheen zullen komen. Was toch ook met Covid-19 het geval in begin 2020? De Surinaamse overheid heeft wel versoepeld en de avondklok verruimd met een ingang van 21.00 uur naar 23.00 uur en een beëindiging van het uitgaansverbod om 05.00 uur de volgende ochtend. Je zou dan wel mogen verwachten, dat de overheid wel de controle op de naleving van de ingang van dit uitgaansverbod, strikt zou blijven uitvoeren. Wat wij echter merken, is dat zelfs om middernacht de mensen nog gewoon op de openbare weg zijn en dat er op veel plaatsen gewoon gefeest wordt en daarbij de geluidsoverlast veroorzaakt door overtreders van de lockdown, voor enorm veel ongerief zorgt bij mensen die wél willen slapen. Het heeft er momenteel ook veel van dat men maling heeft aan de politie en dat die nog nauwelijks moeite doet op te treden. In verband met de feestdagen in de maand december, zou er een veiligheidsplan zijn opgesteld, zou er harder opgetreden worden en zouden de controles op de openbare weg worden verhevigd. Daar is tot op heden niet veel van gemerkt en men vraagt zich daarom nu af of de aangekondigde veiligheidsmaatregelen in de maand december, wel van de grond zullen gekomen. Of is het toch zo dat meneer Atompai van de politiebond gewoon, in staat is het mes op de keel van de minister van Justitie en Politie te leggen en dat zulks ook nog wordt getolereerd. Dit heerschap beroept zich op tal van irrelevante zaken, om het beleid van de bewindsman en natuurlijk van de regering, te obstrueren. De geconstateerde bandeloosheid neemt hierdoor momenteel ergere vormen aan. Zelfs de open tourbussen rijden weer gewoon en de vraag rijst natuurlijk onmiddellijk, of daar ook ontheffing voor verleend is en zo de chaos nog aanzienlijker kan worden. In die bussen is er namelijk helemaal geen sprake van “social distancing” en gaan de mond- en neusmaskers er vrijwel bij iedereen af. Bij het waarnemen van al deze uitspattingen en onhebbelijkheden, is het onvermijdelijk dat drs. Asin gelijk krijgt en we na de feestdagen weer een golf van besmettingen mogen registreren en dan hoeven het niet eens Omicron-besmettingen te zijn, want Delta is nog levensgroot in ons midden aanwezig al willen velen ons doen geloven dat zulks niet langer het geval is. In het eerste kwartaal van het komende jaar zullen we zien wie gelijk krijgt.