Weer malariagevallen geconstateerd in Suriname

De covid-pandemie heeft geleid tot een duidelijke toename van het aantal sterfgevallen door malaria. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens de WHO waren er vorig jaar 241 miljoen malariagevallen en 627.000 malariadoden in de wereld. Dat is een duidelijke stijging ten opzichte van het jaar ervoor: 14 miljoen meer besmettingen en 69.000 meer doden. Twee derde van die oversterfte is volgens het rapport te wijten aan de coronapandemie, die de preventie, diagnose en behandeling van malaria verstoort.

‘’Ook in Suriname hebben we gemerkt dat we de afgelopen tijd wederom te maken hebben met malaria-gevallen’’, zei de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Het gaat om importgevallen, maar dat wil volgen de minister niet zeggen, dat wij niet alert moeten zijn. ‘’Wij hebben gemerkt dat het wel allemaal om import-cases gaat en die zijn momenteel in kaart gebracht en de toegang tot anti-malariamiddelen is ook goed te noemen”, aldus Ramadhin.

Het is volgens de minister wel een dreiging, omdat we sinds vorige week ook gevallen hebben gehad uit Guyana. ‘’Dat moet dus wel gecontroleerd worden’’, aldus de minister.

Aantal malariadoden

De pandemie overweldigde gezondheidsstelsels wereldwijd in 2020. Als gevolg hiervan daalde de vaccinatiegraad voor het eerst in tien jaar en nam het aantal sterfgevallen door tuberculose en malaria toe. Toch had het nog veel erger kunnen zijn, zegt de WHO. “Dankzij het harde werk van overheden in door malaria getroffen landen zijn de ergste voorspellingen van de impact van covid niet uitgekomen”, zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. “Nu moeten we diezelfde energie en toewijding aanwenden om de door de pandemie veroorzaakte tegenslagen ongedaan te maken en het tempo van de vooruitgang tegen deze ziekte op te voeren.” Afrika ten zuiden van de Sahara blijft wel de zwaarste last dragen, met 95 procent van alle malariagevallen en 96 procent van alle sterfgevallen in 2020. Vier op de vijf slachtoffers zijn kinderen jonger dan vijf jaar.

Bronnen: WHO, IPS