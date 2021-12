VACCINNATIONALISME EN COVID-19-VARIANTEN

De nog demissionaire coalitieregering Rutte in Nederland, heeft wederom besloten, het land in lockdown te brengen en wel tot 14 januari. Alleen de meest essentiële diensten mogen open blijven. Deze stringente maatregelen heeft de regering uit voorzorg genomen om de verwachtbare Omicron-golf zo goed als mogelijk, het hoofd te kunnen bieden. Omicron is een zeer besmettelijke variant van het Covid-19-virus die in landen als het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland, al vele slachtoffers maakt en de druk op de zorg in deze landen, enorm verhevigt. Uit de verschillende nieuwsmeldingen is gebleken, dat Nederland veel te laat is begonnen met het boosteren c.q. toedienen van een derde covid–vaccinatieprik om de bescherming tegen met name Omicron, te vergroten. Het Nederlandse kabinet is nu van plan, met een sneltreinvaart het boosteren op te krikken. Men is nu ook van plan, de voorraden vaccins met vele miljoenen te vermeerderen. Zelfs kinderen zullen gevaccineerd moeten worden, om zo het aantal besmettingen terug te kunnen dringen. In vrijwel alle landen van de Europese Unie is men al enige tijd aan het boosteren. Zoals voormeld, is Nederland wederom te laat begonnen beschermende maatregelen te nemen en is nu genoodzaakt door de oprukkende Omicron-variant, alle zeilen bij te zetten, zodat binnen enkele weken, miljoenen Nederlanders de derde prik kunnen ontvangen. Nu is wederom bewezen dat de rijke EU-staten in staat zijn enorme vaccinatiecampagnes op touw te zetten, omdat ze het organisatorisch vermogen en het geld in huis hebben. De farmaceutische giganten Pfizer, AstraZeneca en Moderna, zullen nu wederom op volle toeren gaan draaien om de vaccins aangepast of niet, te kunnen leveren aan de rijke landen die het gewoon kunnen financieren. Landen die dat niet kunnen, zullen maar moeten zien hoe ze een grootschalige Omicron-besmettingsgolf overleven. De farmaceutische industrieën kunnen leveren, maar dan wel tegen betaling. Het rijke westen zal weer in staat zijn de komende golf goed te doorstaan, maar de arme landen, waar overigens de Covid-19-varianten zijn ontstaan en nog zullen ontstaan, hebben het nakijken. Het is ook duidelijk dat er geen sprake is van een eerlijke wereldwijde verdeling van Covid-19-vaccins. Als er een betere en efficiënte verdeling van vaccins zou plaatsvinden, desnoods door enorme schenkingen, zou het risico op nog meer varianten in de nabije toekomst, ook behoorlijk afnemen. Maar de grote farmaceuten beschermen hun patenten op een vreselijke manier en maken zich overduidelijk niet druk om hoeveel arme mensen in ontwikkelingslanden bezwijken aan Covid-19, of één van zijn varianten. Maar het ontberen van dure vaccins in arme landen, heeft voor de rijke landen wel zeer nadelige en zeker zware financiële gevolgen, want elke keer als een Delta of een Omicron-variant opduikt, kost dat handen vol geld aan de zorg en vallen er weer duizenden doden, ook in de rijke landen. De varianten kunnen namelijk door het internationale luchtverkeer, niet buiten de deur gehouden worden. En juist daarom gaat de boel in de rijke Europese staten wederom op slot en wordt er enorme financiële schade geleden. De WHO heeft er ook voor gewaarschuwd, dat zolang er geen eerlijke verdeling over de gehele planeet van vaccins plaatsvindt, zullen de varianten blijven ontstaan en steeds meer slachtoffers maken. Ook de famarceut Pfizer, die de grootste schijnt te zijn in het rijtje van Covid-19-vaccin-producenten, heeft gemeld dat we nog tot 2024, op ernstige wijze te maken zullen blijven hebben met dit virus en zijn varianten. Als Pfizer zijn beleid voor wat betreft de distributie van vaccins, zuiver commercieel blijft houden en niet meer humaan wenst te worden, door grote partijen vaccins te schenken, zal inderdaad de hele wereld nog enige tijd geplaagd worden door Covid-19. Arme landen zullen het dus de komende tijd moeten doen met schenkingen en kleine aankopen van deze toch niet goedkope vaccins.

****

De overheid heeft vastgesteld dat pas op 27 december er vuurwerk mag worden afgestoken. Echter schijnt deze regel slechts op de gewone burger van toepassing te zijn en niet op de machthebbers. Dit is weer glashard gebleken gisteravond naar aanleiding van de inwijding van de geweldige kunstkerstboom op het Onafhankelijkheidsplein. Pagara’s werden aangestoken, gepaard gaande met vuurpijlen die met enorme knallen de lucht in schoten, ook schoten uitspattende vonken richting monumentale gebouwen. Zo doen we dat nu, de één mag wel en de ander dus blijkbaar niet. En als de één wel zijn vuurwerk tegen de gestelde regels in afschiet, dan gebeurt dat ook nog met het nodige amateurisme en wordt kostbaar cultureel erfgoed blootgesteld aan groot brandgevaar. Foei toch!

*****

De overheid heeft aangekondigd in verband met de feestdagen en tot het einde van het jaar, maatregelen te nemen die tot doel hebben de nationale veiligheid op een hoger niveau te brengen. Daar hebben wij momenteel nog niet veel van gemerkt. Wat we wel hebben gemerkt, is de losbandigheid bij velen die werkelijk lak hebben aan hun nabije omgeving en de covid-19 protectiemaatregelen aan hun laars lappen. Zo hebben velen, weer last van overmatig geluidsoverlast, afkomstig uit voertuigen die enorme speakerboxen hebben geïnstalleerd en anderen van hun nachtrust afhouden. Een beroep doen op de politie, leidt niet vaak tot snel resultaat. Het is momenteel zelfs zo erg, dat door een agent van het Bureau Keizerstraat aan een slachtoffer van geluidsoverlast werd gemeld, dat er niet spoedig politieassistentie mag worden verwacht, omdat alle twee de voertuigen van het bureau, het hebben begeven. Dus zo kan natuurlijk geen veilig Suriname worden gegarandeerd. Komt ervan, als je voor de politie rollend materieel koopt dat niet deugt en het grotendeels al niet meer inzetbaar is.