Visionaire plannen voor Kerkplein, Palmentuin en Fort Zeelandia

In het kader van het aantrekkelijker en levendiger maken van onze historische binnenstad heeft het Paramaribo Urban Rehabilitatie Programma (PURP) afgelopen vrijdag een presentatie gehouden in De Waag. Het doel van dit project is om nieuwe bewoners en commerciële activiteiten naar het Centrum van Paramaribo (Paramaribo World Heritage Site, (PWHS)) te trekken, verkeers- en parkeerbeleid te verbeteren, het institutionele kader voor het beheer van de duurzame ontwikkeling te versterken en het cultureel erfgoed te promoten door middel van het restaureren van en het verfraaien van lokaties. Onderdeel van de PURP interventies om de PWHS aantrekkelijker en levendiger te maken, zijn het aanbrengen van verbeteringen bij het gebruik van de openbare ruimtes. PURP zet hiertoe “Placemaking” als mogelijke oplossing. Placemaking is het proces van het creëren van succesvolle plekken waar mensen willen wonen, werken, spelen en leren.” Placemaking is een proces. Het is een middel om een ​​doel te bereiken: het creëren van Quality Places. In de afgelopen periode hebben onderzoeken plaatsgevonden naar het gebruik door en de visie van de gemeenschap voor de Palmentuin, het Fort Zeelandia en het Kerkplein. Met de informatie uit deze onderzoeken zijn Place Visions geformuleerd voor deze drie openbare ruimten.

Kerkplein

Volgens het onderzoek scoort het Kerkplein voornamelijk slecht op socialiteit. Het is niet een plek waar je graag met vrienden afspreekt of tijd wil doorbrengen. Echter wordt het gezien als een waardig deel van onze stad en historie. Er zal volgens de PURP een transitie van de daklozen moeten plaatsvinden, waardoor de omgeving een bruisende kunst- en cultuurzone wordt van en door de gemeenschap. Het idee is om murals, streetpaint en Paramaribo sign als een hippe toevoeging aan te brengen in de historische stad. Deze visie is zonder de gevestigde daklozen, zodat het aangenamer is voor het publiek. Ook op een drukke dag kan het een knooppunt zijn voor mensen die oversteken, maar ook genieten van een praatje met vrienden, een hamburger eten en op iemand wachten. De PURP wil hiermee het Kerkplein omtoveren tot een locatie waar mensen graag deelnemen aan een schilderworkshop, een markt of ander geprogrammeerd cultureel evenement zoals het Heerenstraat Festival). “Het gebied moet weer aantrekkelijk zijn, zodat men graag wandelt en fietst door de straat. Overdag inspirerend en ‘s avonds rustgevend. Het heeft kunst- en cultuurstukken op en rond het plein en je kunt meer te weten komen over de geschiedenis door te lezen of te luisteren. Het is een kunst- en cultuurzone die verder strekt dan het Kerkplein”, zegt Placemaking Consultant, Esperanza Ho-Bodeutsch.

Fort Zeelandia

Het Fort Zeelandia scoort gemiddeld het hoogst van alle 3 plekken over alle 4 kernkwaliteiten voor Placemaking. “Men vindt het een mooie plek, maakt er graag foto’s, zou wel tijd willen doorbrengen maar er is weinig te doen. Is een van de mooiste serene en historische plekken om te ontspannen, om te leren en PWHS te ervaren. Deze gezellige, knusse plek aan de rivier, heeft de unieke esthetiek voor een warme bijeenkomst. Het verschuilt zich tussen het stadsverkeer en de rivier, omgeven door bomen en gebouwd erfgoed. Een oase van rust, schoon en veilig”, aldus Ho- Bodeutsch. Uit het onderzoek is gebleken, dat het Fort Zeelandia een serene en historische plek is waar mensen kunnen ontspannen, vanaf de vroege ochtend tot de late avond. “Genieten van een wandeling, joggen, lokale gerechten, de natuur, en romantiek. Je leert over cultuur en geschiedenis en haar gaan picknicken op het grasveld langs de rivier”.

Palmentuin

De Palmentuin heeft een gemiddeld matige score gehad tijdens het onderzoek van de PURP bij alle kernkwaliteiten met uitzondering van socialiteit. Hier scoort de plek heel laag, maar wel hoog op comfort & image. Deze score is belangrijk, omdat deze kernkwaliteit bepalend is of men de plek wel of niet zou willen gebruiken. “Van een verlaten, saai, donker bomenpark tot een levendige en magisch verlichte historische tuin, die ons erfgoed activeert, toegankelijk is voor het hele gezin en perfect aansluit bij de andere hotspots in de omgeving. Een bruisend groen stadspark overdag en een magisch verlichte attractie in de avond. Een openbare plek waar inwoners en toeristen graag wandelen, joggen, en kunnen leren over onze cultuur en erfgoed. Er is een programma aan evenementen, zoals workshops, lezingen, openluchttentoonstellingen, cultuur- en muziekuitvoeringen. Eten en andere verbruiksartikelen zijn beschikbaar alsook functionele zitgelegenheden”, zegt de consultant van de PURP. De visie is om het park te verdelen in gebieden:

– Gebied 1: Tentoonstellingsroute

– Gebied 2: Picknickroute

– Gebied 3: Sanitaire voorzieningen

– Gebied 4: Activiteitenroute

– Gebied 5: Speeltuin

– Gebied 6: Evenementengebied

“De plekken zijn met elkaar verbonden door uniforme frames voor kunst, cultuur en geschiedenis exposities. Een methode om verhalen te delen in beeld, tekst en geluid, fysiek en digitaal. Dit stimuleert een interessante en informatieve wandelroute”.