SRS SU start met kerstcampagne: Win een gratis training

Strategic Recruitment Suriname N.V. (SRS SU) is op 1 december van start gegaan met de kerstcampagne ‘A Special Christmas Recruitment’. Middels deze campagne beoogt SRS SU om Surinaamse burgers die moeilijk aan een baan kunnen komen, in de gelegenheid te stellen om trainingen – ter waarde van SRD 5000 – te winnen ter bevordering van hun toekomstperspectief. Demis Johnn, COO van SRS SU, is samen met de rest van het team heel erg enthousiast om iets terug te kunnen geven aan de Surinaamse samenleving door middel van deze kerstcampagne. Johnn geeft aan dat deze campagne geheel binnen het Corporate Social Responsibility (CSR) beleid past van de organisatie.

Het Special Christmas Recruitment pakket bestaat uit een coaching sessie, een sollicitatietraining en een soft skills training, gegeven door de gespecialiseerde recruiters binnen het team van SRS SU. Middels dit pakket aan trainingen worden de kandidaten klaargestoomd voor de arbeidsmarkt en voorbereid op de local content mogelijkheden die het land te wachten staan vanwege de Oil & Gas sector. De kandidaten worden niet alleen begeleid bij de basisvaardigheden, zoals het maken van een cv en motivatiebrief, maar er wordt ook dieper ingegaan op de soft skills die men nodig heeft om op professioneel niveau aan de slag te kunnen en zo weer een steentje bij te dragen aan de maatschappij.

De kerstcampagne ‘A Special Christmas Recruitment, die op 1 december van start is gegaan, is via de Facebookpagina van Strategic Recruitment Suriname te volgen: https://www.facebook.com/StrategicRecruitmentSuriname. Surinamers worden in de gelegenheid gesteld om een vriend of vriendin, familielid of kennis op te geven, die zij het ‘Special Christmas Recruitment’ pakket gunnen. Op 17 december wordt een selectie gemaakt door de vakkundige jury. De drie mensen uit deze selectie die de meeste stemmen hebben gekregen via Facebook Likes en Shares, worden op 24 december uitgeroepen tot winnaars van het trainingspakket met een waarde van SRD 5000 per persoon.