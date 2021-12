Onderwijs krijgt aparte kunst, cultuur en talen richting

De minister van Onderwijs, Marie Levens, zei tijdens een deze week gehouden persconferentie dat vanaf volgend jaar er net als Mulo A en B, er een aparte richting zal worden geintroduceerd voor kunst en cultuur. Ook zal er volgens de bewindsvrouwe een aparte richting komen voor talen. Levens zei dat wij in een maatschappij leven waarbij niemand uitgesloten mag worden en dat het belangrijk is, dat wij meegaan met de ontwikkelingen. “Er zijn kinderen die bijvoorbeeld niet goed zijn in wiskunde en natuurkunde, maar ze zijn ook niet geinterreseerd in economie. Dan kunnen ze bijvoorbeeld talen doen, of misschien zijn ze goed in dansen, tekenen enz”, aldus Levens. Volgens haar is er in de nieuwe richting die geintroduceerd wordt als Mulo-C, ook ICT in het vakkenpakket opgenomen. Dit omdat in de hedendaagse ontwikkelingen, alles om ICT draait. “In feite is alles wat de klok slaat ICT, dus moeten we de kinderen meehelpen, zich aan te passen aan de maatschappij”, aldus de bewindsvrouwe.

De minister zei verder op het gebied van kunst en cultuur hulp te zullen krijgen uit Jamaica. Dit omdat het laatstgenoemde eiland op topniveau bezig is wanneer het gaat om kunst en cultuur. “We hebben dus deskundigen uit Jamaica uitgenodigd om ons bij te staan met dit project” , aldus Levens.

De bewindsvrouwe ging ook kort in op het verloop van het eerste kwartaal. Volgens Levens is zij dik tevreden over het verloop, gezien er geen dusdanige obstakels zijn geweest. “In feite was het eerste kwartaal een afronding van leerstof van het derde kwartaal. We hebben de belangrijke zaken geselecteerd die de kinderen nodig zouden hebben om bij te benen. Dit omdat ze in feite vorig jaar op basis van de leerstof van het eerste en tweede kwartaal zijn doorgestroomd”, aldus Levens.