Personeel Canawaima in actie

Het personeel van de Canawaima-veerdienst te Southdrain in Nickerie, is woensdag in sit-down actie gegaan. De actie houdt in dat het personeel geen werk verricht en voor de terminal zit. Er zal wel medewerking worden verleend om de afvaart uit te voeren, maar wel een uur later dan normaal. Het personeel is het beu dat het sinds juli laat wordt uitbetaald, meestal in de tweede of derde week van de nieuwe maand. “Het vakantiegeld is ook niet in één keer betaald maar in delen”, zegt medewerker Hemran Udenhout, die namens het personeel de krant te woord staat. Voor de maand november heeft het personeel zijn salaris nog niet ontvangen, ondanks de beloftes van de directie. De personeelsleden zijn er niet over te spreken dat zij tot woensdag nog niet over hun salaris kunnen beschikken.

“Morgen zien we hoe het verder gaat. Als we ons geld vandaag (woensdag) krijgen, dan is de dienstverlening gegarandeerd”, merkt Udenhout op. Bondsvoorzitter Dayanand Dwarka zegt dat de bond op de hoogte is van de actie. Hij geeft aan dat het bondsbestuur continu in overleg is geweest met het personeel. Dwarka zegt dat het elke maand afwachten is of de mensen hun salaris zullen ontvangen. De bondsvoorzitter vindt dit zeer onverantwoordelijk. ‘’Vooral in deze tijd waarin wij leven.’’ Dwarka zegt dat de bond goed overleg heeft gehad met zowel de terminal manager, de directeur Transport van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en de TCT-minister.

Dwarka wijt de late uitbetalingen aan het feit dat het veer geruime tijd uit de vaart is geweest waardoor er geen inkomsten waren, terwijl de laatste tranche betreffende de ondersteuning aan de Canawaima, betaald moest worden. “De middelen zijn onvoldoende en alle reserves die er waren in het bedrijf zijn uitgeput.” Op de regering is er een beroep gedaan om voor de komende periode de laatste tranche aan financiële ondersteuning over te maken. ‘’Ik weet niet waaraan het aan gelegen heeft dat het niet gelukt is, ondanks de dagelijkse gesprekken met de leiding van Canawaima en TCT’’, zegt Dwarka.