Cursisten SAO en SHTTC Nickerie ontvangen certificaat

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft op maandag 6 december aan 35 cursisten een certificaat overhandigd. De cursisten hebben succesvol de trainingen Front Office, Textiele Werkvormen en Elektro Huisinstallatie, afgerond. De trainingen zijn verzorgd door de stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Center (SHTTC) en de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), die beide werkarmen zijn van het ministerie van AWJ. Het project is gefinancierd door de Caribbean Development Bank en heeft als doel het versterken en/of bijbrengen van de nodige vaardigheden aan voornamelijk werkloze jeugdigen teneinde hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, hetzij als ondernemer of als werknemer.

De waarnemend directeur van de SHTTC, Rabin Boeddha, heeft tijdens zijn toespraak aangegeven, dat de SHTTC niet weg te denken is als er gelet wordt op de ontwikkeling van de toerismesector in Suriname. Boeddha zei dat de cursisten dankzij deze trainingen, nu in de gelegenheid zijn om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van deze sector in het rijstdistrict. Ook Joyce Lapar, directeur van de SAO, zei positief terug te blikken op de afronding van deze trainingen. Zij heeft de cursisten bemoedigd om zich verder te ontwikkelen om te komen tot zelfstandige jonge ondernemers.

Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken, heeft te kennen gegeven dat de jongeren met hun behaalde certificaat een tweede kans hebben gekregen om hun weg te kunnen vinden in de maatschappij en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en de economie van Suriname. De voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO, Naomi Esajas-Friperson, zei tijdens haar toespraak, dat het behalen van dit certificaat de eerste stap is richting zelfredzaamheid en het aanleveren van deskundig opgeleid kader aan de arbeidsmarkt. Esajas-Friperson heeft de cursisten bemoedigd om hun kennis verder uit te breiden en in zichzelf te investeren om een succesvolle ondernemer te worden. Ook Stephen Madsaleh en Harriƫt Ramdien, leden van De Nationale Assemblee, hebben de cursisten gemotiveerd om zich te blijven ontwikkelen en mee te helpen aan de verdere ontwikkeling van het rijstdistrict.

Senrita Gobardhan, districtscommissaris (DC) van Nickerie, zei trots te zijn op de cursisten met het behalen van deze mijlpaal. Gobardhan heeft de cursisten op het hart gedrukt om het niet te laten bij het behalen van een certificaat, maar verder te gaan met studeren, ondernemen en investeren in zichzelf. Zij gaf aan dat er een natraject zal volgen voor verdere begeleiding en dat de cursisten ook daar effectief aan moeten deelnemen om het maximale uit dit traject te kunnen halen.

Minister Kuldipsingh zei trots te zijn op zowel de cursisten alsook de SAO en de SHTTC voor het aanleveren van goed opgeleid en bekwaam kader aan de arbeidsmarkt. De minister merkte op dat het belangrijk is om te investeren in de jongeren zodat zij zelfredzaam en zelfstandig worden. Kuldipsingh heeft te kennen gegeven dat het ministerie van AWJ een instituut aan het opzetten is voor de micro-, kleine en middelgrote ondernemers waar ondernemers de nodige steun en begeleiding zullen krijgen om succesvol te kunnen ondernemen. De cursisten hebben allen een starterspakket ontvangen voor het opstarten van een kleine onderneming.