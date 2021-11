Landbouwers uit Marowijne getraind in goede landbouw vaardigheden

In het IWAMAR Centrum te Moengo, in het district Marowijne, hebben vijftig landbouwers hun Good Agriculture Practices (GAP)-certificaat in ontvangst mogen nemen. Dit gebeurde op woensdag 17 november 2021. Deze drie dagen durende GAP-training werd georganiseerd door het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De GAP-training behelsde enkele intensieve onderdelen, waarbij onder andere het verantwoord gebruik van pesticide, personal protective equipment, registratie van productiegegevens, oogst, transport en opslag van landbouwgewassen, aan de participanten werd bijgebracht. Na de drie trainingsdagen, die zowel theoretisch als praktisch waren, namen zij hun certificaten in ontvangst uit handen van districtscommissaris Marowijne Zuid-West, Olivia Dominie, directeur Landbouw, Yvette Rokadji en directeur Agrarische Ontwikkeling Binnenland, Hermien Pavion.

In januari 2020 werd in dit oostelijk grensdistrict de eerste GAP-training verzorgd. De toen deelnemende participanten brachten het aangeleerde met succes in de praktijk, echter nam de vraag naar meerdere trainingen toe. De twee voornoemde ministeries besloten invulling te geven aan het verzoek, omdat de training een ommekeer kan brengen in het denken van de landbouwer, door zich te focussen op het produceren van veilig voedsel voor niet alleen land en volk, maar ook voor de internationale markt. De GAP-training is namelijk gebaseerd op de geldende internationale standaarden. De landbouwproducten moeten voldoen aan internationale waarden, normen en gestelde eisen. Deze standaarden gelden niet alleen voor de export maar ook voor de lokale markt. De Surinaamse bevolking moet ervan verzekerd zijn dat de producten veilig geteeld zijn, dus geschikt voor de consumptie.