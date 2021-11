Zes oliemaatschappijen strijden om 55 miljoen vaten Braziliaanse ruwe olie te verkopen

Zes oliemaatschappijen zullen strijden om de rechten om het aandeel van Brazilië in de winstolie te kopen van vier velden voor het delen van subzoutproductie, met tot 55 miljoen vaten ruwe olie beschikbaar, het overheidssubzoutbeheerbedrijf Pre-Sal Petroleo SA, of PPSA, op 12 november. China National Petroleum Corp., of CNPC, het Noorse Equinor, het door de staat geleide Petrobras, het Portugese Galp Energia, het Chinees-Spaanse joint venture Repsol Sinopec Brasil SA en het Franse TotalEnergies werden goedgekeurd om deel te nemen aan de veiling van 26 november, aldus PPSA. De verkoop omvat het overheidsaandeel in de winstolie uit de subzoutvelden Buzios, Mero, Sapinhoa en Tupi.

De line-up onderstreepte de groeiende belangstelling van de industrie voor ruwe olie uit de subzoutgrens van Brazilië, vooral na de implementatie van IMO 2020-normen voor bunkerbrandstof en te midden van de bredere overgang naar een koolstofarme omgeving. Veel Braziliaanse middelzware tot lichte subzoutsoorten bevatten van nature een laag gehalte aan verontreinigingen, voornamelijk zwavel, waardoor ze ideaal zijn voor verwerking tot ultralaagzwavelige diesel en laagzwavelige bunkerbrandstof.

De Buzios, Mero, Tupi en Sapinhoa zijn allemaal geclassificeerd op 28-30 API en bevatten een zwavelgehalte van 0,3% -0,5%. De oliemaatschappijen zouden ook vooruit kunnen kijken, aangezien de subzoutregio van Brazilië klaar staat om het beschikbare volume ruwe olie in toekomstige verkopen uit te breiden. PPSA verwacht dat het aandeel van Brazilië in de productie gedeeld door de output tegen 2030 615.000 b/d zal bereiken. De stijging is al begonnen, volgens PPSA, waarbij de ruwe olie naar verwachting zal stijgen tot 33.000 b/d in 2022, van 6.000 b/d in 2021.

Petrobras, Repsol Sinopec en TotalEnergies namen eerder deel aan de PPSA’s tweede veiling van het aandeel van de overheid in het delen van ruwe olie voor de productie van subzout, die werd gehouden in augustus 2018. Petrobras diende de winnende biedingen in voor contracten van 36 maanden voor de productie van de Mero- en Sapinhoa-velden, terwijl TotalEnergies een contract van 12 maanden won voor ruwe olie uit het Tupi-veld. De contracten hadden betrekking op 12,3 miljoen vaten ruwe olie.

Gefaseerde verkoop

De veiling zal tot drie fasen bevatten, waarbij ruwe olie uit elk veld beschikbaar is in twee partijen met verschillende contractduur, volgens de PPSA. De eerste fase heeft de langste contractduur, waarbij winnende bieders worden bepaald door de hoogste premie ten opzichte van een referentieprijs voor de ruwe olie, berekend door de National Petroleum Agency of ANP. De tweede fase zou de kortere contractduur gebruiken, waarbij de hoogste premie het winnende aanbod bepaalt.

De derde fase heeft de kortste contractduur, waarbij de winnende biedingen worden bepaald door welk bedrijf de kleinste korting op de referentieprijs van het ANP bood.

De grootste verkoopvolumes die beschikbaar zijn, zullen afkomstig zijn uit het Mero-veld in het Libra-productiegebied, dat in het eerste kwartaal van 2022 met commerciële productie zal beginnen. De eerste partij zal 43,4 miljoen vaten 29,1 API-ruwe olie bevatten, geleverd over een contract van 36 maanden. Mocht de eerste partij onverkocht blijven, dan zal een tweede partij van 19,8 miljoen vaten met een contract van 24 maanden te koop worden aangeboden.

De referentieprijs van het ANP voor ruwe Mero-olie in september was USD 70,4141/b. Brazilië ontvangt 41,65% van de winstolie bij Mero. PPSA zal ook een contract van 36 maanden aanbieden voor 6,6 miljoen vaten ruwe Buzios. Een tweede lot van 4,2 miljoen vaten met een contract van 24 maanden zal worden aangeboden als het eerste lot geen bod uitlokt.

Volgens het ANP bedroeg de referentieprijs voor ruwe Buzios in september USD 70,5856/b. De medezeggenschapsovereenkomst voor Buzios trad in werking op 1 september, waarbij Brazilië de eerste vaten van zijn 23,24% aandeel in de winstolie ontving. Twee partijen 31,0 API-ruwe olie uit het Tupi-veld zullen ook worden verkocht, waaronder een contract van 60 maanden voor 3,3 miljoen vaten en een contract van 36 maanden voor 2 miljoen vaten, aldus PPSA.

Tupi ruwe olie had in september een referentieprijs van USD71,3467/b, aldus het ANP. Brazilië bezit een aandeel van 0,6% in de productie vanwege de eenheid in 2019 van Tupi met het aangrenzende Sul de Tupi-gebied dat eigendom is van de overheid. PPSA is ook van plan om het overheidsaandeel van 30.01 API ruwe olie die uit het Sapinhoa-veld is gepompt, te verkopen. De ruwe olie zal worden aangeboden in een contract van 60 maanden voor 2,4 miljoen vaten, of een contract van 36 maanden voor 1,6 miljoen vaten. Volgens het ANP bedroeg de referentieprijs van Sapinhoa in september USD 70,1695/b. Brazilië ontvangt ongeveer 3,7% van de productie na unitisatie met aangrenzend areaal dat eigendom is van de overheid.

Bron: S&P Global Platts