Volksgezondheidsdirecteur: ‘Zorgsector rekent op medewerking samenleving, ter minimalisering COVID-19’

Directeur Rakesh Gajadhar Sukul van Volksgezondheid, zei gisteren op de COVID-19 persconferentie dat door de verergerde toestand, de zorgsector nog steeds moeilijke tijden doormaakt. Aan de statistieken van het dagelijks aantal coronagevallen, kunnen wij volgens Sukul concluderen, dat er maar geen verbetering optreedt. “Dagelijks zijn er honderden gezondheidswerkers die dag en nacht werken om u en onze familie te redden, door hen de beste zorg te bieden. Maar we hebben geen toverstok, dus we rekenen op uw medewerking.

Zonder uw inzet, door te vaccineren, kunnen we niemand veiligstellen”, aldus Sukul.

Hij benadrukte dat als we uit deze situatie willen geraken, het een gezamenlijke inspanning van de hele samenleving zal vergen. “We kunnen niet zonder uw eigen inzet onze familie beschermen, omdat wij momenteel ook met een capaciteitsbeperking kampen en dat moeten we niet uit het oog verliezen”, aldus Sukul. Volgens hem is het daarom van groot belang dat wij ook ons deel doen, door ons gedrag te veranderen, de drukke plekken te vermijden, de MoHanA-maatregelen toe te passen en ons te laten vaccineren. Om de samenleving te beschermen, heeft de regering diverse protocollen ontwikkeld. Sukul adviseerde, dat als u positief getest bent, u meteen in thuisisolatie gaat. “Ga niet naar de winkel om de situatie nog erger te maken. Zorg ervoor dat we uit deze misère komen”, zei Sukul. Hij haalde daarbij aan, dat onder de mensen die zich de laatste dagen hebben laten testen, zeer veel positieven zaten. “Dat wil zeggen, dat er ook heel veel covid-besmette personen buiten rond lopen, met weinig klachten. De kans om nu besmet te raken, is dus heel erg hoog”, aldus Sukul.

door Charelle Gill