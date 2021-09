Meer dan 50% Nickerianen gevaccineerd

‘’De vaccinatiedekking gaat tergend langzaam omhoog’’, zei Soenita Nannan Panday, medisch directeur ‘s Lands Hospitaal tevens voorzitter van de Stuurgroep Covid Communicatie, gisteren op de covid-persconferentie. “Het gaat te traag, terwijl we vier verschillende vaccins hebben die allemaal goed beschermen tegen het virus. Voor de zwangeren zijn de Moderna- en Pfizer- vaccins beschikbaar”, zei Nannan Panday. Van alle 10 districten in ons land, heeft Nickerie de hoogste vaccinatiegraad behaald. In Nickerie is 53,3% van de bewoners gevaccineerd. In Commewijne 45,7% en in Saramacca 49,2%. In de andere districten is de vaccinatiegraad nog aan de lage kant. Het district met de laagste vaccinatiegraad is Brokopondo, waar maar 1% van de bewoners is gevaccineerd.

De lage vaccinatiegraad ligt volgens de deskundigen aan verschillende factoren, zoals fake news. “Er is een groep die niet wil, daarmee is het moeilijk communiceren, en er is een groep die onzeker is. Met die groep kan je wel praten en als ze toch de zekerheid en antwoorden vinden, laten ze zich toch vaccineren. Gezondheidswerkers moeten vooral openstaan voor mensen met vragen, want zij die twijfelen, kunnen we wel over de streep trekken. Dat is ook het geval met de zwangeren. De meeste vragen gaan over de gezondheid van de baby. Als je die vraag kan beantwoorden, zijn de zwangeren bereid zich te laten vaccineren”, stelde Nannan Panday.

Inderjeet Jaglall, vertegenwoordiger van het Mungra Medisch Centrum, zei dat de zorgmedewerkers van het ziekenhuis een heel uitgestrekt gebied onder hun beheer hebben dat moeilijk te bereiken is. “Nickerie schiet uit met het aantal gevaccineerden, maar als je kijkt naar de rurale gebieden, is het teleurstellend. We maken veel kosten om de gebieden aan te doen. We besteden weken om de mensen te informeren, maar op de dag van vaccinatie komt maar een handje vol opdagen voor vaccinatie. Jammer is ook dat de kapiteins en basja’s zich niet laten vaccineren”, stelde hij.

Volgens Jaglall is het ziekenhuis in Nickerie ook bijna vol. Het ziekenhuis ligt op 250 kilometer afstand verwijderd van Paramaribo, maar haast alles wat nodig is, moet betrokken worden uit Paramaribo. “Zuurstof kan je niet bij de Chinees kopen, daarvoor moet je cilinders hebben. Voor de reguliere zorg was vroeger 50 cilinders genoeg voor een hele week. Nu gebruiken we 30 per dag. We hebben geen lokale leveranciers, alles moet uit Paramaribo komen. Het personeel is ook getroffen. We hebben tot vandaag 19 uitvallers en dat is een grote druk op de zorg. Dit is de reden waarom we ons tijdelijk hebben teruggetrokken uit de vaccinatiecampagne. We hebben het overgelaten aan het RGD, zodat we ons kunnen focussen op de covid-zorg”, aldus Jaglall

