Nieuwe stroomtarieven moordend

Tijdens de Openbare Vergadering van de Nationale Assemblee van de afgelopen vrijdag waren er nog heel veel onduidelijkheden over hoe de nieuwe stroomtarieven berekend worden. Niet alleen bij parlementariërs, maar ook bij de samenleving, heerst er nog veel onduidelijkheid. Momenteel is men echt bezorgd geworden over de stroomtarieven, omdat ze nu het dubbele zijn dan voorheen. Velen zijn daarom van mening, dat de nieuwe tarieven van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) opnieuw beoordeeld moeten worden. “De wijze waarop de prijzen doorgevoerd zijn, is gewoon moordend voor de gemeenschap. Het overgrote deel van de gemeenschap, is niet instaat die te betalen”, aldus Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring. Alleyne vertelde dat voor wat betreft de hoge stroomtarieven, nog enkele zaken onduidelijk zijn, waardoor er een voorstel is gedaan aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Indien het inderdaad zo is dat de verhogingen doorgedrukt moeten worden, zal er volgens Alleyne een gefaseerde aanpak ingevoerd dienen te worden. Daarbij stelde Alleyne, dat wij dan ook niet zeker zijn, of de berekeningen die gemaakt zijn door de EBS, wel correct zijn. “De bevolking heeft een heleboel twijfels. Doordat verschillende organisaties hun prijzen nu aanpassen, merken we dat er grote verschillen in prijzen zijn”, stelde Alleyne. Hij haalde daarbij aan, dat als de prijs voor benzine of stroom omhoog gaat, alles automatisch weer stijgt. “Dit is niet correct. Men moet op een goed doordachte manier zaken aanpassen”, benadrukte Alleyne. Hij vindt, dat de regering niet gewoon in een keer alle prijzen kan verhogen, en achteraf dan kijken, hoe zij de mensen door de verhogingen tegemoet zal kunnen komen. Volgens Alleyne heeft de regering een plan dat zij binnen een bepaalde tijd uit moet voeren en denkt daarbij naar niemand hoeven te luisteren. “Het betreft een scala van problemen waarmee we nu zitten, maar de wijze waarop men omgaat met de consument, is zeker niet correct”, aldus Alleyne.