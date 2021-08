Klant Contactcenter Teleperformance in Suriname gecertificeerd als Great Place to Work®

PARAMARIBO, 3 AUGUSTUS 2021 -Teleperformance heeft als eerste klant contactcenter in Suriname de certificering behaald van het wereldwijde, onafhankelijke onderzoeksinstituut Great Place to Work®. De thema’s vertrouwen, trots en werkplezier zijn uitgebreid onderzocht onder de ruim 400 vaste medewerkers van Teleperformance in Paramaribo. Het positieve eindresultaat laat zien dat Teleperformance ruim voldoet aan de vereiste criteria van goed werkgeverschap.

Medewerkers centraal

Norbert van Liemt, ceo van Teleperformance Benelux & Suriname: “Wij zijn ongelooflijk trots op de certificering, omdat het onze ontwikkeling tastbaar maakt. Het is mooi dat dit door een onafhankelijk en gerenommeerd instituut als Great Place to Work® wordt erkend. Onze collega’s zijn onmisbaar voor de toekomst van de klantcontactsector. Als organisatie willen wij het vak van klantcontactmedewerker naar een hoger niveau tillen. Hun welzijn en ontwikkeling staat hierbij centraal. We hebben de afgelopen jaren mooie stappen gezet, dat wordt door deze certificering bekrachtigd.”

Extra betekenisvol

Shaneel Gayadien, Site Director voor Teleperformance Paramaribo, noemt de erkenning in deze coronaperiode extra betekenisvol. “We zijn in deze onvoorspelbare periode in staat geweest om onze medewerkers te blijven ondersteunen. We hebben sfeer en family gevoel hoog in het vaandel staan en zijn blij dat dit ook daadwerkelijk zo ervaren wordt. Het certificaat stimuleert ons en geeft handvatten om onze groei ambitie verder vorm te geven.’

Over Teleperformance

Teleperformance is wereldwijd marktleider in outsourcing van omnichannel klantcontact en heeft ruim 331.000 medewerkers in 80 landen. Momenteel hebben 60 afzonderlijke landen onafhankelijk van elkaar een Great Place to Work®-certificering behaald. Samen vertegenwoordigen zij 90% van het wereldwijde personeelsbestand van Teleperformance. Teleperformance Paramaribo bedient diverse klanten voor het Nederlandse taalgebied.

Over GPTW

Al 35 jaar helpt Great Place To Work organisaties in hun ontwikkeling als werkgever. Het onderzoek van Great Place To Work geeft inzicht in de beleving van medewerkers, de manier van samenwerken en het leiderschap binnen een organisatie. Great Place To Work geeft op basis hiervan verbeterpunten voor een sterke organisatiecultuur en begeleidt in de opvolging hiervan. De internationale organisatie werkt met bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstanties in 60 landen op alle continenten.