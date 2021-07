Bilaterale relaties hersteld na een jaar regering Santokhi

“Terugblikkend op een jaar regering Santokhi, zijn de traditionele bilaterale relaties van Suriname goed hersteld. Daarmee wordt bedoeld, de relaties met Nederland, Amerika, Brazilië en Guyana. Met China was er wel nog steeds een band vanwege hun eigen interesses in ons land. We raakten voorheen in feite een beetje verloren in de wereld en daardoor zijn er verkeerde keuzes gemaakt richting Oost-Europa en landen in Zuid-Amerika, zoals Venezuela en Nicaraqua”, aldus de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin. Nu zijn de relaties met Nederland helemaal hersteld volgens Ramdin. ‘’De regering wil niet alleen een politieke relatie met Nederland, maar ook een goede technische samenwerkingsrelatie en dat gebeurt niet door alleen je hand op te houden, maar door te kijken wat er nodig is en dat gebeurt via de verschillende ministeries.

Hierdoor zijn er met de verschillende ministeries rechtstreekste banden, zoals met Volksgezondheid.’’

Ook met de Franse regering heeft Suriname goede samenwerkingen. De minister heeft in Parijs verschillende overeenkomsten afgesloten en de betrokkenheid van Frankrijk neemt ook toe in ons land, omdat Suriname inziet dat het een platform heeft. “Het is nog nooit eerder voorgekomen sinds de onafhankelijkheid, dat een Franse minister van Buitenlandse Zaken een collega ontmoet van Suriname. Dit geeft ook aan dat er interesse is en dat zij belang zien in Suriname en het heeft ook te maken met de manier waarop wij diplomatie voeren. Wij zijn beter voorbereid en hebben een agenda, waardoor men wel met ons wil praten. Men wil weten wat jij te bieden hebt en wat de voordelen zijn. Met Nederland en Frankrijk loopt het goed en we zijn daarom ook in gesprek met Duitsland, Italië en Spanje”, zegt Ramdin. De regering wil zich behalve op deze drie landen, ook focussen op Noorwegen en Finland. Voor deze landen zijn aspecten zoals klimaat, milieu en technologie belangrijk. Volgens de minister kunnen wij veel leren van deze landen.

Suriname is een deel van Zuid- Amerika en daar is een grote markt waar veel groeipotentie aanwezig is. “Latijns-Amerika heeft wereldwijd veel groeipotentie en de regering presenteert dit als een onderdeel van dat pakket en kan Suriname gezien worden als een springplank voor velen, als wij investeringsmogelijkheden kunnen aanbieden. Suriname moet interessant gemaakt worden voor landen die willen investeren. Dit probeert de regering vanaf haar aantreden door interesse op te wekken, omdat wij afwezig waren op internationaal vlak en men alleen veel kennis had over de slechte jaren die Suriname heeft gehad. Hierdoor was er ook geen contact met bepaalde partners in de afgelopen tien jaar, want wij waren niet interessant voor hen. Deze percepties moet je weghalen en het imago van ons land was ook slecht, waardoor wij veel moesten praten, maar ook durf hebben getoond om buitenlandse ministers te contacten, zodat wij dingen gedaan konden krijgen, mogelijkheden te creëren, maar ook te leren uit het economisch beleid van deze landen”, benadrukt Ramdin.

door Gladys Findlay