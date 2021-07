Onderwijzers vrezen voor lege lokalen vanwege doorstroombeleid

“Er is niet overlegd met de leraren alvorens men is gekomen met het doorstromingsbeleid. Leerkrachten vrezen er bijvoorbeeld voor dat leerlingen de scholen niet frequent zullen bezoeken vanwege het feit dat zij weten dat zij normaal zullen doorstromen”, zei de voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (BvL/ALS), Reshma Mangre, tegenover een lokaal medium naar aanleiding van de algemene ledenvergadering die Mangre heeft uitgeschreven voor aanstaande vrijdag. Het ligt in de bedoeling dat tijdens de vergadering de knelpunten binnen het onderwijs worden besproken.

Volgens Mangre zijn leerkrachten het niet eens met het beleid van onderwijsminister Marie Levens. Zij geven aan dat zij niet betrokken zijn bij de veranderingen die men wil doorvoeren in het onderwijs. Sommige leerkrachten vinden ook dat de minister geen eenduidigheid heeft binnen haar beleid. ‘’Dit zorgt voor frustratie onder de leerkrachten’’, zei Mangre. Volgens haar moet er een dwangmiddel worden ingebouwd in het systeem dat leerlingen verplicht naar school te gaan, anders kan het doorstroombeleid averechts werken. “Leerkrachten vrezen nu al dat leerlingen niet naar school zullen komen, omdat ze automatisch doorstromen”, aldus Reshma

De leerkrachten hebben aldus Mangre, er ook moeite mee dat het onderwijs in het binnenland te kampen heeft met een grote achterstand. Die zou volgens de leerkrachten eerst weggewerkt moeten worden en daarna zou men het schooljaar uniform moeten starten. De vergadering zal niet toegankelijk zijn voor de media, maar na de vergadering zal er een verklaring uitgebracht worden.