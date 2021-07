Mogelijk Covid-19 controleposten op weg naar vakantieoorden

Naar verluidt heeft de regering plannen om covid-19 controleposten te plaatsen op routes welke leiden naar vakantieoorden. De bedoeling hiervan is om verdere spreiding van het virus te voorkomen op deze oorden. Het ligt in de bedoeling dat automobilisten en meerijders een snelle test ondergaan. Echter zal de toegang worden geweigerd aan degenen die zich niet aan deze test wensen te onderwerpen. De regering doet er alles aan, een vierde Covid-19 golf te voorkomen. Ook voor de gebedshuizen zullen er nieuwe protocollen gelden. Recent is door de president, Chandrikapersad Santokhi, een commissie in het leven geroepen die in dialoog moet treden met de verschillende religieuze leiders. Volgens de bewindsman is het de bedoeling, dat kerkgangers met een medische achtergrond worden opgeleid om covid-19 sneltesten, af te nemen. Echter zijn niet alle kerken het eens met dit besluit, gezien zij van mening zijn, dat onderzoek heeft uitgewezen dat er nog nooit een besmetting in de kerk heeft plaatsgevonden. Het besluit hierover moet voor 11 juni worden genomen.

Volgens de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, is het de bedoeling om op strategische locaties sneltesten af te nemen. Zodat dragers van het virus op tijd worden ontdekt en samen met hun directe contactpersonen in isolatie worden geplaatst. De minister zegt dat een dergelijke situatie als de huidige, nooit meer voor mag komen, gezien dit zeer zware gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Nog een Covid golf zal volgens Ramadhin fataal zijn voor de gezondheidszorg.