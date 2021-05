De politie zal de komende drie weken streng erop letten dat burgers zich niet onnodig op straat begeven tijdens de lockdown. Ook de dagen waarop burgers hun inkopen mogen doen (ma, wo vrij van 07.00-16.00u), zal erop worden toegezien dat zij dit zoveel mogelijk in hun eigen buurt doen. De handhaving van de covid-maatregelen gebeurt samen met het ministerie van Defensie, Arbeidsinspectie, Dienst Nationale Veiligheid, de districtscommissarissen en het NCCR. Er zullen op verschillende plekken wegafsluitingen zijn en controles uitgevoerd worden. “We willen dat de mensen zoveel mogelijk in hun eigen buurt boodschappen gaan halen. In elke buurt zijn er supermarkten die goed voorzien zijn en nagenoeg alle spullen hebben”, zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gisteren op de regeringspersconferentie over de COVID-19-maatregelen.

De controle van mensen die zich buiten hun buurt begeven, zal geschieden middels de controle van rijbewijzen, maar ook middels vragen en doorvragen. “Er zijn genoeg mogelijkheden om dat te achterhalen”, zei Amoksi. Hij benadrukte dat burgers erop mogen vertrouwen dat wanneer er gebeld wordt naar de politie, de telefoon opgenomen zal worden en er geluisterd zal worden naar de mensen die op straat moeten voor urgente omstandigheden. “De mensen mogen niet in paniek raken. Als u hulp nodig heeft, bel naar de politie en er zal u gezegd worden wat te doen. Niemand wordt aan zijn of haar lot overlaten. We zijn er voor u, maar we zullen ook streng zijn”, benadrukte Amoksi.

Ten aanzien van de verkoop van fruit en groenten, zei de minister dat beide producten aangeleverd worden en op de maandag, woensdag en vrijdag aan de man worden gebracht. “Dus er is geen noodzaak om buiten de buurten om inkopen te willen doen.” De minister zei dat er rekening wordt gehouden met mensen die van en naar het werk gaan, mensen die de dokter moeten bezoeken en zij die kunnen aantonen dat het verder verplaatsen buiten hun woonomgeving noodzakelijk is. De politie is ingedeeld in vier regio’s en zal samen met de betrokken actoren controle uitvoeren op de rivieren, wegen, straten en buurten. Ook in de diverse districten zijn er op verschillende plekken controleposten ingesteld.

De politieambtenaren van de controleposten, hebben de bevoegdheid om de paspoorten van passagiers die vanuit de verschillende grensgebieden komen in te zien en onregelmatigheden te melden. Er zal opgetreden worden tegen winkeliers die buiten de vastgestelde openingsdagen open gaan, alcohol verkopen aan klanten om ter plaatse te nuttigen en zich niet houden aan de COVID-19-maatregelen door klanten zonder mond- en neusbedekking in de winkel toe te laten. Ook zal er worden opgetreden tegen vakantieoorden die toegang verschaffen aan personen tijdens de lockdown. Per gezin mag maar één persoon ouder dan 18 jaar naar de winkel. Er mogen niet meer dan 10 personen in een winkel zijn, exclusief het winkelpersoneel. Minister Amoksi wees ook op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers om niet massaal op straat te gaan, maar zich te houden aan de regels.