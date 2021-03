‘Geen gigantische prijsaanpassingen, geen sprake van verlies’

De prijzen van veevoer zijn wederom aangepast, deze zijn met bijkans SRD 20 gestegen. Dit bevestigt de voorzitter van de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS), Nemchand Kanhai, tegenover De West. Volgens hem zijn de prijzen van voer verhoogd, omdat de vrachttarieven recentelijk zijn aangepast. Hoewel de prijsverhoging merkbaar zal zijn in de eindproducten, zegt Kanhai dat dit geen groot probleem mag zijn, omdat er nog volop voer op voorraad is. “Er is geen sprake van een gigantische prijsaanpassing, omdat er geen sprake van verlies mag zijn. De prijzen zijn niet zodanig aangepast dat producten peperduur zullen worden, want dan zal er wel sprake van verlies zijn”, zegt Kanhai. Terugblikkend op het eerste kwartaal van 2021, waarbij er een schaarste aan voer en kipdelen was, keurt hij de verhoging niet goed, maar vindt wel dat we van geluk mogen spreken dat er volop voer te verkrijgen is. “We hebben tijden gehad, waarbij er helemaal geen voer op voorraad was. Nu is er genoeg op voorraad, maar we moeten enkele SRD’s meer neertellen. Beter iets dan niets”, stelt Kanhai.

Een bezorgde kippenkweker zegt tegenover krant, dat het logisch is dat in deze periode er prijzen worden aangepast, echter vraagt hij de aandacht van de desbetreffende autoriteiten om rekening te houden met belanghebbenden. “Men moet niet rennen om à la dol te verhogen, want dat kan averechts werken voor degenen die iets willen verdienen. Nu de voerprijzen zijn aangepast, heb ik geen andere keus dan ook mijn prijzen aan te passen. En natuurlijk willen de consumenten dat niet horen, want hun salaris is niet verhoogd. En ik blijf dan zitten met mijn producten, want de consument kan het zich niet permitteren. Men denkt wel drie keer na voordat men een dubbeltje extra uitgeeft”, aldus de kippenkweker.

door Orsilia Dinge