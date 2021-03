‘‘Men zegt aan het volk dat er geen kapitaal is gestort op de rekening van New SurFin. Maar het geld dat gestort is, is in totaal 510 miljoen SRD”, zei Abop-parlementariër Edward Belfort, afgelopen week in een tv-programma, naar aanleiding van de uitspraken die de president en de minister van Financiën, Armand Achaibersing, zouden hebben gedaan in het parlement. Volgens hen, is er voor de oprichting van de NV geen kapitaal vrijgegeven of onkosten gemaakt. Echter berust dit volgens Belfort, die de hand heeft kunnen leggen op officiële documenten, niet op waarheid.

“Ik kan als jurist hieraan niet meewerken. Dit is waarvoor we hebben gestreden tijdens de regering Bouterse”, zei Belfort. Hij zei deze kwestie reeds te hebben gedeponeerd bij het Openbaar Ministerie. “Dit is iets voor de procureur-generaal en ik zal het zeker niet zo laten”, aldus Belfort.

Volgens de parlementariër zou de president hebben gezegd, dat New Surfin N.V. nooit officieel heeft bestaan, echter blijkt dat de NV middels het notariaat Kalisingh op 5 januari 2021, is opgericht. “Dan wil men dat ik meewerk aan een motie waarbij ik doe alsof er niets aan de hand is. Ik ben jurist en zal mijn vingers niet hieraan branden.”

Belfort zei dat de president niet meer betrouwbaar overkomt, gezien hij steeds weer betrapt wordt op een leugen.