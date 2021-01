Kort geleden heeft president Chandrikapersad Santokhi, op een persconferentie verklaard, dat er geluisterd is naar de roep uit de samenleving dat de prijzen van basisgoederen met 20 procent verlaagd dienen te worden. Volgens Santokhi wordt er momenteel voor gezorgd dat importeurs basis- en essentiële goederen tegen de unificatiekoers kunnen importeren. Importeurs zullen volgens de president, voor basisgoederen de geünificeerde dollarkoers van de Centrale Bank krijgen. Santokhi zei, dat er besloten is, de lijst van basisgoederen aan te vullen. De ministers zullen volgens Santokhi, strenge controles moeten uitvoeren. Ook zal er een strenge handhaving toegepast worden, door onder andere, vergunningen in te trekken, en winkels bij overtreding te sluiten. Santokhi is voorts van mening, dat er samengewerkt dient te worden en als blijkt dat hoge prijzen toch gehanteerd worden, zullen de winkels volgens de president worden gesloten. De voorzitter van Consumentenkring Albert Alleyne zei afgelopen dinsdag in het programma In de Branding, dat het de eerste stap is, die de regering genomen heeft, om de prijzen omlaag te krijgen. Hij vindt dat de regering de ruimte moet krijgen om het vraagstuk op te lossen. Maar er moet echter wel op toegezien worden, dat het op een correcte manier plaatsvindt. Het resultaat moet volgens Alleyne zijn, dat de niet basisgoederen, oftewel de andere producten, ook in prijs worden verlaagd. Wij hebben de laatste maanden gemerkt, dat prijzen toch gewoon omhoog gingen en dat is niet eerlijk tegenover de gemeenschap. “Wat wij willen, is dat gewoon alles tegen de wisselkoers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vastgesteld wordt; dat betekent dat ook de prijzen van de producten vastgesteld moeten worden op basis van de wisselkoers van de CBvS.” Het bedrijfsleven wordt momenteel verzocht, de situatie te begrijpen, en eerlijk bezig te zijn. “Ik denk niet dat het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in staat zal zijn, alle prijzen in de winkels te controleren.” Alleyne is vindt, dat wij als consument zelf een steentje bij moeten dragen, en doorgeven wanneer wij merken dat iets abnormaal hoog in prijs is, zodat er opgetreden kan worden tegen deze winkelhouders.