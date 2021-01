‘Overbelasting zorg niet uitgesloten’

‘’Gezien mensen de afgelopen feestdagen, feestjes hebben georganiseerd, is een toename van het aantal covid-besmettingen niet uitgesloten’’, zei dokter Fauzia Poese van het Regionaal Ziekenhuis Wanica, in het radioprogramma ABC Aktueel. Volgens Poese is er momenteel een tekort aan zorgpersoneel voor de covid-patiënten. Zij vreest daarom voor een overbelasting van de zorg. “Mensen zijn bij elkaar gekomen, dus de kans dat er de komende dagen meer positieven zullen zijn, zit erin. Op den duur raakt de zorg ook overbelast we moeten steeds uitkijken naar meer plekken. Meer plekken creëren is mogelijk, alleen is daarvoor ook personeel nodig. Er moet genoeg personeel zijn om voor de mensen te zorgen. We kunnen geen mensen uit de lucht plukken voor de zorg van deze patiënten”, aldus Poese. Volgens haar was reeds bekend dat er een tekort is aan zorgpersoneel, vandaar dat de covid-maatregelen zijn verscherpt.

Er moet volgens Poese, niet alleen zorg zijn voor covid-patiënten, maar ook voor andere patiënten. “Er zijn andere patiënten die ook zorg nodig hebben, bevallingen, cardiale patiënten, enzovoorts. Dus er is momenteel een enorme druk op de zorg. Wat er nu moet gebeuren, is dat we ons gedrag moeten aanpassen. COVID-19 gaat blijven, dus we moeten altijd voorzichtig zijn”, benadrukte Poese.