Met aan aantal prachtig geformuleerde en op schrift gestelde volzinnen, heeft ex-minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen en prominent lid voor de NDP in De Nationale Assemblee, publiekelijk vermeld er politiek de brui aan te geven en met onmiddellijke ingang, ook zijn lidmaatschap van de paarse partij op te zeggen. Ook heeft Akiemboto zonder aarzeling zijn lidmaatschap in het hoogste college van staat ter beschikking gesteld van de partij. Akiemboto geeft in zijn verklaring eigenlijk aan, zich niet meer thuis te voelen in de NDP en is na een gedegen zelfanalyse tot de slotsom gekomen, dat hij uit eigen goed fatsoen niet meer bij deze partij wenst te horen. Akiemboto is niet de enige die na de gehouden verkiezingen, zich niet langer verbonden voelt met de Nationale Democratische Partij, NDP. Eerder en wel kort na de verkiezingen, stapte ook de ondervoorzitter van de NDP en eveneens gekozen lid van De Nationale Assemblee, André Misiekaba, uit de politieke partij. Ook Misiekaba stak niet onder stoelen of banken, dat hij zich niet langer kon verenigen met de weg die de partij in de afgelopen jaren was ingeslagen en zich niet langer kon terugvinden in de doelen die door de organisatie werden nagestreefd. Misiekaba stelde, dat hij niet heeft kunnen waarnemen, dat de NDP-regering erin geslaagd is de sociaal-maatschappelijke positie van de doorsnee Surinamer, te verbeteren. Eerder zag Misiekaba zware achteruitgang in de afgelopen jaren. Akiemboto is niet minder teleurgesteld en weet zich overduidelijk geen houding meer tegenover de gemeenschap en zijn naasten te geven, als er wordt teruggekeken naar al hetgeen de NDP niet heeft gepresteerd en indien er wel sprake was van prestatie, die niet in het belang is geweest van de algehele samenleving. De beide heren die de NDP hebben verlaten, kunnen uit goed fatsoen, niet iets verdedigen dat zulks eigenlijk niet verdient. Zowel Akiemboto als Misiekaba, kan er niet aan voorbij gaan, dat de armoede onder de Surinaamse samenleving aanzienlijk is toegenomen. Ze hebben ook moeten aanschouwen, hoe een kleine kliek in de NDP zich op onbeschrijfelijke wijze heeft verrijkt en dat erop verschillende momenten en manieren, op een vreselijke wijze is gestolen. Daarvoor hoeft men slechts het jaarverslag (2015) van de Centrale Bank van Suriname op te slaan. Een van de grootste en meest blamerende schandalen dat de NDP zwaar heeft getroffen, is de verduistering van de valutakasreserves en termijndeposito’s op de Centrale Bank van de commerciële banken, groot 197 miljoen US-dollar. Het enorme schandaal bij de SPSB is de beide top NDP’ers, niet onopgemerkt gebleven. De vlucht van Hoefdraad, die door justitie wordt gezocht, is de zoveelste schandvlek voor de partij en toont aan, dat de partij eerder een sektarische boevenbende is dan een normale en fatsoenlijke politieke partij, die zich inzet voor de vooruitgang van land en volk. Akiemboto en Misiekaba, twee fervente NDP’ers van de afgelopen jaren, hebben ingezien dat de huidige wisselkoersen de depreciatie van de Surinaamse munt, een oorzaak hebben en dat die is aangevangen niet lang na het aantreden van een Hoefdraad op de Centrale Bank, en zijn desastreuze beleid werd later gewoon gecontinueerd op Financiën. Zowel Akiemboto als Misiekaba kon zijn volgelingen en de mensen die bewondering voor ze koesterden, niet langer onbeschaamd in de ogen zien. Een enorme aderlating voor de NDP die wederom twee kaderleden en intellectuelen verliest. Mensen die al enige tijd geleden hebben ingezien, dat het goed fout zit binnen deze organisatie en dat aanblijven hun imago nog verder zou schaden. De NDP moet gaan inzien dat ze de afgelopen tien jaar, grandioos gefaald heeft, bij het besturen van het land. Suriname is door haar wanbeleid in een faillissement beland en daar moeten we zien uit te komen. De nieuwe machthebbers hebben zoals eerder door ons gesteld, een totaal geruïneerde economie overgenomen en moeten alles eraan doen, haar weer op spoor te krijgen. Voor wat de NDP betreft, zal het velen zeker niet verbazen als meer hooggeplaatsten het meer dan welletjes vinden en ook hun lidmaatschapskaarten netjes laten terugbezorgen aan de Benjaminstraat.