COVID-19 isolatie unit al vol

Minister Amar Ramadhin, maakte gisteren tijdens een spoedpersconferentie ook bekend, dat de twee isolatietenten bij het Regionaal Ziekenhuis Wanica nu al vol zijn, door de explosieve toename van het aantal COVID-19 besmettingen in ons land. De regering kijkt nu uit naar alternatieven, hoe besmette personen op te vangen. Reeds is besloten, de vleugels van het Wanica Ziekenhuis, die voor de normale ziekenzorg bestemd zijn, ook als isolatieplekken, in te zetten. Zo zullen ook andere isolatielokaties, die eerder werden benut, weer in stelling worden gebracht en er ook nieuwe gecreëerd. Vooralsnog wordt niet gekozen voor thuisisolatie, omdat de regering hiermee de controle makkelijk zal verliezen. Ook deelde de bewindsman mee, dat het niet is uitgesloten, dat de nieuwe variant van het coronavirus reeds in ons land is gearriveerd. “Er zijn indicaties en we zijn wel bezorgd over de wijze van verspreiding op dit moment”, benadrukte Ramadhin. Hij durfde op dit stuk nog geen officiële uitspraken te doen, omdat de testresultaten nog niet binnen zijn.