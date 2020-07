Voor de zoveelste keer zouden piranha’s een slachtoffer hebben gemaakt nabij een vakantieoord aan de Surinamerivier. Volgens het slachtoffer was hij aan het zwemmen toen hij plotseling in zijn teen werd gebeten door een piranha. Omstanders gaven te kennen dat dit het vierde geval zou zijn geweest in de afgelopen twee weken. “Ik wil een ieder adviseren om waterschoenen aan te doen en niet met eten en drinken in en rondom het water te gaan”, aldus het slachtoffer. De redactie zou contact hebben gemaakt met het commissariaat Para, echter gaf dat te kennen, niet op de hoogte te zijn van de nieuwe gevallen. Eerder was door de burgervader van het district al een schrijven gericht aan de vakantieoorden langs de Surinamerivier om maatregelen te treffen en geen bezoekers toe te laten in het water. Indien het om privé-oorden (onder andere de percelen langs de kreek) gaat, is er geen toestemming van de districtscommissaris nodig.