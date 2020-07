Ondernemers die deze week naar de bank gingen om geld van hun rekening te lichten, waren zeer verbaasd toen zij van de kassamedewerker alleen biljetten van SRD 5 kregen. Een ondernemer zei dat volgens de kassamedewerker, er voorlopig geen andere coupures zijn en dat zij de mogelijkheid hebben te wachten tot nader order, indien zij de biljetten niet willen accepteren. “Het is onvoorstelbaar dat je als ondernemer met zoveel geld moet rondlopen, dit terwijl men weet hoe voorzichtig je moet zijn als je uit de bank komt”, zegt een ondernemer tegenover de krant. De ondernemer zegt dat hij dit voor het eerst mee maakt. “Ik moet betalingen doen en het komt totaal niet professioneel over als je mensen bedragen als SRD 4.000 en meer, moet uitbetalen in biljetten van SRD5. Als de mogelijkheid er nog was, had ik de mensen beter cheques gegeven. Nu ik betaal met biljetten van SRD 5, zien ze zelf waar wij als land aan toe zijn”, zegt de ondernemer. Hij geeft verder aan te zijn geconfronteerd met een nieuwe regel met betrekking tot het opnemen van gelden vanaf bedrijfsrekeningen. “Als ondernemer mag ik maar SRD10.000 per dag lichten. Hoe doe ik in hemelsnaam mijn betalingen. Het wordt steeds moeilijker om je eigen geld terug te krijgen”, aldus de ondernemer. Eerder zou de samenleving al zijn opgeschrikt door een bericht dat er alleen biljetten van SRD5 zouden zitten in de kluis van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Verwacht wordt dat rond 18 juli een geldbezending binnenkomt, waardoor de banken weer over voldoende cash kunnen beschikken.