Naar verluidt betalen de verzekeringsmaatschappijen de kosten niet, wanneer een patiënt die positief getest is op COVID-19, buiten het ziekenhuis wordt ondergebracht. Ook in andere landen waaronder Nederland, wordt deze maatregel toegepast, vandaar dat positief geteste personen in thuisquarantaine gaan indien zij niet zorgbehoevend zijn. De kosten van de overheidsquarantaine zijn dus voor de regering en de bijkomende kosten van eventueel extra voeding en andere benodigdheden voor rekening van de ‘patiënt’. De vraag is hoelang de staat deze kosten zal kunnen betalen, want vorige maand trokken verschillende hotel- en pensioneigenaren die kamers ter beschikking hadden gesteld voor overheidsquarantaine, aan de bel. Zij waren rond midden mei nog niet uitbetaald. De eigenaren van deze hotels vreesden dat zij hun geld voor de reeds uitgevoerde diensten, moeilijk zouden ontvangen. De hotels zijn over gegaan tot deze dienst is, omdat vanwege de sluiting van het luchtruim, er geen toeristen komen. Zij hebben hun kamers beschikbaar gesteld in de hoop iets te verdienen om de vaste lasten te kunnen dekken. Naast de kosten voor de overheidsquarantaine, komen de kosten van verplegend personeel en voeding voor de personen in quarantaine er ook bij. Deze kosten lopen hoog op voor de overheid, want de zorgverzekeraars hebben bij voorbaat aangegeven, dat zij alleen de ziekenhuiskosten zullen dekken van de patiënten die positief zijn getest. Voor de mensen die asymptomatisch zijn, is het volgens medisch deskundigen raadzaam om de mogelijkheid voor thuisquarantaine te bekijken, waarbij personen vanaf een afstand worden gemonitord.