Steven Coutinho, directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), wil dat de rust binnen de samenleving zo snel mogelijk terugkeert. Het plotseling verdwijnen van meer dan 100 miljoen USD aan kasreserve en de verklaring van de vicepresident over het gebruik van de kasreservemiddelen, heeft voor veel ophef gezorgd in de samenleving. Zondag heeft Coutinho in het actualiteitenprogramma Welingelichte Kringen, aangegeven, dat het van belang is om de onrust weg te werken, omdat niemand daar belang bij heeft.

De bankiersvereniging had gisteren een onderhoud met de president en de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Een van de belangrijkste zaken die aan de orde is geweest, is de nieuwe governor van de Centrale Bank. Volgens Coutinho wil de bankiersvereniging al hier beginnen met maatregelen om te voorkomen dat deze kwestie zich weer herhaalt. De bankiersvereniging heeft namelijk aangegeven, dat zij zeggenschap wil over wat het profiel moet zijn van de nieuwe governor. Coutinho wilde geen namen noemen, maar gaf wel duidelijk aan, dat de nieuwe governor geen accountant moet zijn, maar een macro-econoom met verstand van de macro-economische omstandigheden van het land. “Iemand met een track record die schoon is en die onafhankelijk en kritisch is.”

Coutinho gaf aan dat de vereniging vooralsnog geen idee heeft vanwaar het geld naartoe is, maar dat er intussen maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de cashflows wel naar de bank komen. “Desondanks willen wij het origineel bedrag zo snel mogelijk zien, zodat we dat terug kunnen gooien bij de Centrale Bank.” Over het schaden van het vertrouwen door de Centrale Bank zegt de DSB-directeur dat de vereniging uitging van een partnerschap dat geschaad is en welke hen duur is komen te staan. Tegelijkertijd kan de vereniging volgens hem niets anders dan partnerschappen aangaan. “We kunnen niet zeggen dat we mensen niet vertrouwen en daarom geen deal aangaan. Je moet een deal aangaan en ervan uitgaan dat we allemaal werken in het belang van het volk. Bankiers dienen niet het belang van de banken. We zijn intermediair. We nemen geld van bevolking en lenen het uit of investeren het. Wij handelen in belang van het volk en we mogen hopen dat de overheid en de centrale bank dat namelijk ook doet.”

Oud-bankier Jim Bousaid is sceptisch over de regeling die de bankiersvereniging getroffen heeft met de Centrale Bank. De bankiersvereniging had volgens hem moeten weten dat dit zou gebeuren, omdat de Centrale Bank al vier jaar geen cijfers heeft gepubliceerd en dat de Bank wisselkoersverliezen heeft geleden van 1,2 miljard waardoor hun eigen vermogen negatief 600 miljoen werd. “Was de Centrale Bank in staat om de overgedragen valuta op een goede manier te beheren? Hebben ze beleggingsexpertise in huis? Het antwoord is nee en we hebben track records”, zei Bousaid. De voorzitter van de bankiersvereniging, Eblein Frangie, heeft volgens Bousaid ook een smerig spel gespeeld door het vertrouwelijk advies van een deskundige verkeerd door te sturen. Daarnaast is er volgens Bousaid meer op de achtergrond gebeurd dat niet geschikt is om via de microfoon te zeggen.

Coutinho haalde aan dat er duidelijke afspraken waren over waarin het geld geïnvesteerd zou worden. Hij gaf aan dat de bankiersvereniging mede kon bepalen over waarin het geld belegd zou worden en dat dat haast nergens anders ter wereld gebeurd. Dat is gebeurd vanwege de vertrouwenscrisis.

Het enige wat de bankiersvereniging verweten kan worden is volgens Coutinho, dat ze naïef is geweest. Volgens Coutinho was er altijd een structureel tekort bij de Centrale Bank en dat men altijd brandjes heeft geblust, terwijl het probleem een resultaat is van een super slechte economische structuur, waarbij ons land steeds wacht op fondsen uit natuurlijke hulpbronnen. ‘’Hierdoor zijn we constant met de brand bezig, maar niet met de oorzaak’’, aldus Coutinho. Hij vroeg zich af of we nu nog gaan blijven zitten met het ‘I told you so’ verhaal, of dat we gaan zoeken naar oplossingen. De vraag is nu volgens hem hoe we een structurele oplossing hierin gaan brengen. Coutinho wenste verder niet in te gaan op de 100 miljoen USD die is verdwenen. Vooralsnog is er geen bankrun ontstaan bij de banken. “Dat betekent dat er nog vertrouwen is in het systeem en de commerciële banken”, aldus Coutinho.

door Priscilla Kia