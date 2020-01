De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), zijn bezig voorbereidingen te treffen voor het opzetten van een fonds voor in het bijzonder onderzoeksjournalistiek. Dit zei VES-voorzitter Winston Ramautarsing gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging in Torarica. Hij gaf aan dat er in Suriname een gebrek is aan onderzoeksjournalisten, daarom heeft de VES samen met de SVJ besloten, een fonds op te richten om journalisten te ondersteunen die aan onderzoeksjournalistiek willen doen. Journalisten zouden volgens Ramautarsing, bijvoorbeeld onderzoek kunnen doen naar de manier waarop politieke partijen aan kapitaal komen om duur propagandamateriaal te kopen. Voor 2020 is het opzetten van het fonds een van de voornemens van de VES. De VES organiseert op 15 mei aanstaande, het economisch debat waarbij de belangrijkste politieke partijen met elkaar in discussie gaan over economische thema’s. Later dit jaar is er een training economie voor beleidsmakers voor jongeren/aspirant-beleidmakers. De VES-economie scriptieprijs en CEO-talk zijn er ook van het jaar. De VES-voorzitter benadrukte dat de vereniging ook dit jaar, gevraagde en ongevraagde adviezen zal geven. “Stil blijven is geen optie. We gaan ons mond niet houden. We blijven de vinger op de wonde plek leggen en verkeerd beleid aan de kaakstellen en waar nodig bijdrage leveren om verbetering te brengen”, benadrukte hij. Ramautarsing zei dat het welzijnsniveau van een land bepaald wordt door drie hoofdzaken, namelijk goede bestuurders, goed beleid en goed geluk en dat de VES geen politieke kleur heeft, maar staat voor deze drie hoofdzaken. 2019 is een bewegelijk jaar geweest voor de VES. De vereniging heeft interne activiteiten gehad, met name de algemene ledenvergadering, een interne lezing over macro-economische ontwikkelingen, twee bedrijfsbezoeken aan InVitroPlants Grassalco en een aquacultuurbedrijf in Commewijne en heeft de VES dertien nieuwe leden erbij gehad. Extern heeft de vereniging gehad: de jaarrede van 2019 uitgesproken door Jim Bousaid, de VES-economie scriptieprijs van Raj Paltantewari, openbare lezingen onder andere van professor Peter Diekman met als thema: Verstrengeling in het web van corruptie, fraude en witwassen, een lezing bij de Kenniskring over de problematiek van de euro en de US-dollar. Hierbij had de VES voorgesteld om chartale dollars naar Suriname te brengen met behulp van toeristen. Echter is het voorstel noch door de Centrale Bank, noch het bankwezen overgenomen. Verder heeft de VES een CEO-talk gehad door Irene Spangenthal HEM Suriname NV. Er zijn een x aantal adviezen gegeven aan De Nationale Assemblee (DNA), deskundigadvies op verzoek van de procureur-generaal over het vraagstuk van de binnenlandse staatsschuld. Ramautarsing wilde niets kwijt over het advies. “Ik kan u wel zeggen dat zeven vooraanstaande economen van de vereniging zich over gebogen hebben en unaniem eens waren over de conclusie.” Er is een training basiseconomie gehouden voor journalisten in Nickerie en Paramaribo. Een lezing van Sheila Sitalsing met als thema: Bestuursmacht controleren door het geldspoor te volgen, alsook een masterclass voor columnisten. De VES heeft vorig jaar vier keer haar kwartaalblad Inzicht uitgebracht, dat kosteloos verkrijgbaar is via een elektronisch abonnement. Een lezing over de voorgenomen verkoop van de aandelen in Iamgold heeft de VES moeten afblazen, omdat de regering tot andere inzichten was gekomen.