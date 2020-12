De voorzitter van de Consumentenkring, Albert Alleyne, verklaarde recentelijk in het programma In De Branding, dat de prijzen in de winkels de laatste weken drastisch omhoog zijn gegaan. Volgens Alleyne, waren de prijzen in de winkels niet lang daarvoor al aangepast. Hij zei, dat er vanwege de unificatiekoers verwacht werd, dat de prijzen juist omlaag zouden gaan. Voor de unificatiekoers, waren de prijzen al gebaseerd op een wisselkoers voor de dollar van SRD 15 tot SRD 20 zelf. “Wat wij nu zien gebeuren, is dat de prijzen elke keer verder omhoog gaan. In plaats van een prijscalculatie te maken, worden de prijzen vergeleken en wij moeten van zo een denkwijze afstappen. Ik vind dat het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EOTI) niet veel aan voorlichting doet”, benadrukte Alleyne.

Alleyne was voorts van mening, dat de consumenten elke keer erop moeten aandringen, dat de prijzen omlaag gaan. “Ik heb gemerkt, dat het ministerie niet in staat is de prijzen te droppen. De feestdagen naderen en de winkeliers kunnen zo misbruik maken van de situatie”, benadrukte Alleyne. Volgens hem wordt er slechts naar de winkeliers hun voordeel gekeken. Alleyne zei voorts, dat de winkeliers ook moeten beseffen, dat zij niet a lá dol kunnen inkopen, maar zuiniger moeten omspringen met hun geld. Verder zei hij, dat bepaalde producten niet uit het buitenland gehaald hoeven te worden. Alleyne haalde daarbij enkele voorbeelden aan, dat wij in Suriname ook pindakaas produceren, en dit producent niet gehaald hoeft te worden uit het buitenland.

Alleyne: “Wij moeten steeds vaker Surinaamse producten kopen, waardoor de vraag aan Amerikaanse dollars minder wordt. Waarom moeten wij ananas in blik kopen, terwijl wij in ons land heel veel ananas hebben.” Alleyne was voorts van mening, dat er een aantal producten is, dat zijns inziens, niet gekocht hoeft te worden. Volgens hem worden prijzen van buitenlandse producten vaak vergeleken met die van ons eigen product.

“Dat is geen goede zaak”, benadrukte Alleyne. Hij stelde, dat het ministerie in het bijzonder de producenten, op het stuk van prijsvorming moet begeleiden. De afdeling van Economische Zaken die dagelijks moeten optreden, maar die zijn nog weinig zichtbaar.”