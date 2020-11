Gaan we door volledig ondoordacht handelen, voor de zoveelste keer op ramkoers met de buur? Deze vraag kan nu gesteld worden, nadat de SLM zonder daar ruchtbaarheid aan te geven, ertoe is overgegaan chartervluchten uit te voeren op de luchthaven Port-au-Prince van Haïti, om Haïtianen op te halen en naar Zanderij te vervoeren. Naar verluidt, vliegt de SLM met haar Boeing 737, die normaliter regionale vluchten uitvoert op met name Curaçao, Aruba, Bélem, Guyana en Miami, plotsklaps buiten het gebruikelijke vliegschema charters op Haïti. Deze vluchten hebben naar wij vernemen, niets van doen met de repatriatie van Haïtianen die hier door de COVID-19 pandemie zouden zijn gestrand. Het gaat puur om charters waarbij het vliegtuig van onze national carrier, leeg naar Haïti vliegt en met een volle bak terugkeert naar Suriname. Inmiddels hebben we de bevestiging uit kringen van de SLM, dat deze vluchten inderdaad worden uitgevoerd. Daar is niets over bekendgemaakt, dus kan geconcludeerd worden, dat het vluchten zijn die eigenlijk in het geniep worden uitgevoerd. Volgens onze informatie doet de SLM zulks nu om geld te verdienen. Waar de SLM geen rekening mee denkt te houden, is dat Haïti ook een groot aantal COVID-19 positieven heeft en dat ze opnieuw doende is mensen hierheen te halen, die tot de categorie economische vluchtelingen behoren. Ook is het bekend dat van veel Haïtianen hun eindbestemming vaak genoeg niet Suriname is, maar Frans-Guyana en dat bewijs is in het verleden veelvuldig bewezen en heeft geleid tot grote spanningen met de Fransen, die helemaal niet gediend zijn van de komst van Haïtianen, en vooral degenen die illegaal het Franse departement betreden. Gedurende de regering Venetiaan, maakte de SLM zich reeds schuldig aan een soortgelijke operatie en ontstond er heibel met de Franse autoriteiten, die hun misnoegen over de activiteiten van de SLM niet onder stoelen of banken schoven. De SLM-activiteiten en het illegaal betreden van tientallen Haïtianen in Frans-Guyana, leidde ook tot veel arrestaties en deportaties van de illegale Haïtianen. Gelukkig greep de regering Venetiaan in en werd de SLM gestopt. Ook het Surinaamse consulaat in de Haïtiaanse hoofdstad, moest de woede van bepaalde Haïtianen die niet meer hierheen konden reizen, ondergaan. Toentertijd was de stroom Haïtianen die hier arriveerde, zo groot en opvallend, dat de zaak niet geheim kon blijven. De Haïtiaanse passagiers reisden op opvallende wijze regelrecht van Zanderij naar Albina, waar er ook zetbazen waren die voor de oversteek zorgden. De regering Santokhi moet zich niet laten wijsmaken, dat het hier om repatriatievluchten gaat. De in financiële problemen verkerende SLM, moet zich niet bezighouden met bedenkelijke activiteiten en dient ons ook te beschermen voor import van nieuwe covid-gevallen. Voorts heeft deze regering die op goede voet verkeert met de Franse autoriteiten, geen voordeel aan bilaterale fricties, omdat bepaalde lieden Suriname en Frans-Guyana als uitvlucht zien voor hun sociale misère. Voorts moet aangehaald worden, dat Suriname al een hoog werkloosheidscijfer noteert en het nimmer zo kan zijn dat gastarbeiders of lieden die een betere toekomst zoeken, ons het brood uit de mond komen stoten, omdat ze bereid zijn te werken voor bedragen ver onder het minimumloon.

De Nederlandse Politie Bond heeft gemeend, adhesie te betuigen aan zijn zusterorganisatie de Surinaamse Politie Bond (SPB), en wel naar aanleiding van de jongste ontwikkelingen met betrekking tussen de bond en de korpsleiding enerzijds en het Openbaar Ministerie anderzijds. De Nederlandse Politie Bond heeft natuurlijk het volste recht zich solidair te verklaren met de SPB, maar dient zich vooraf goed te laten informeren over wat zich binnen het Korps Politie Suriname (KPS) in de afgelopen jaren heeft voltrokken, en dan wel in de periode van de beide NDP-regeringen. Indien de Nederlandse Politie Bond zich veel beter en intensiever had laten inlichten over al hetgeen is gebeurd en nog steeds gebeurt binnen het KPS en de Surinaamse Politie Bond, zijn wij ervan overtuigd, dat hij niet snel met adhesiebetuigingen, zou komen aandraven. Het zou dan ook goed zijn indien de Nederlandse Politie Bond zich goed op de hoogte dient te stellen en zich ook de weerzijde van het gehele verhaal eigen maakt. Er gebeuren al geruime tijd zaken binnen het KPS en de SPB die op zijn zachtst, als zeer bedenkelijk kunnen worden aangemerkt. Het is niet onterecht wanneer gesteld wordt dat de leiding van de SPB, zich niet louter bezighoudt met de belangen en het welzijn van zijn leden, maar zich ook inlaat met belangen die de leden en het KPS vreemd zijn. We willen de Nederlandse Politie Bond bijvoorbeeld vragen dieper te duiken in het wervingsbeleid en wat daar allemaal voor ondenkbare en onacceptabele zaken naar voren zijn getreden. Overigens is het zo dat het Nederlandse politieapparaat, niet vrij gebleven is van zeer zorgwekkende schandalen en dat daarover de Nederlandse dagbladen regelmatig melding hebben gedaan.