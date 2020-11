Momenteel vertoont het aantal actieve covid-gevallen een dalende trend. De afgelopen 24 uur is er slechts één persoon positief bevonden. Ook zondag was slechts één persoon positief getest. Het aantal actieve gevallen staat hiermee op 23. Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin, zei afgelopen zondag tijdens zijn tv-toespraak, dat hij tevreden is over de dalende trend. Volgens de minister gaat Suriname langzaam richting normalisatie.

Feesten blijven verboden, maar de avondklok verschuift van 22.00u naar 23.00u en ook het luchtruim zal partieel opengesteld worden.

Viroloog John Codrington zegt tegenover De West, dat gezien er nu sprake is van een dalende trend, dit niet betekent dat we niet meer alert hoeven te zijn. “We moeten nu vrezen voor importgevallen, indien mensen uit hoogrisicogebieden komen, daarvoor moeten vooralsnog op onze hoede zijn. Suriname is niet zo een groot probleem, want het is gebleken dat het virus nu onder controle is. In Suriname is het virus reeds geruime tijd aan het terugdringen, alleen moeten we te allen tijde alert zijn en virale overdrachten, maakt niet uit van welk virus, terugdringen”, aldus Codrington.

Volgens Codrington moet de krampachtige houding en vrees nu aan de kant gelegd worden. Hij zegt ook, dat het gros van de Surinaamse bevolking disciplinair is geworden. “Nu cijfers uitwijzen dat er een dalende trend is, mogen we op een lichte waarschuwende houding met elkaar omgaan. De samenleving mag nu genieten, alleen moeten we alert zijn. We moeten onze lessen leren hoe we zaken moeten aanpakken en niet met onnodige maatregelen komen. Vooral voor het onderwijs is dat nadelig”, zegt Codrington.

Hij zegt geen moeite te hebben met het feit dat men nu naar ontspanning uitkijkt, alleen moeten voorgeschreven maatregelen niet met de voeten worden getreden. “De ontspanning mag, alleen moet die in de buitenlucht geschieden. De kans op besmetting in een goed geventileerde ruimte met de juiste maatregelen, is relatief klein. We hebben sinds de uitbraak van COVID-19 gezien, dat mensen niet zo snel doodgaan van het virus zelf, behalve als ze reeds onderliggende ziektes hadden. Als de vrees er nog heerst, dan is het niet een specifieke vrees voor covid, maar voor het griepseizoen. Maar ik zeg: heb je griepsymptomen, laat je dan gewoon testen.”

door Orsilia Dinge